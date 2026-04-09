La Cámara Mineira de Galicia cierra su Centenario colocando una placa conmemorativa en A Coruña

La Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) ha puesto el broche final a los actos de celebración de su Centenario con la instalación de una placa conmemorativa en su primera sede, hoy ubicada en el Centro Asturiano, en el número 27 de la calle Riego de Agua, en A Coruña.

El acto de inauguración, celebrado este jueves 9 de abril, contó con la presencia del subdirector xeral de Recursos Mineirais, Diego Casal; la presidenta de la entidad, Cecilia Trancón, junto a miembros de la junta directiva; la directora de la Cámara, Arantxa Prado, así como socios de la organización.

Durante su intervención, Trancón subrayó que este aniversario va más allá de una efeméride y supone un reconocimiento al trabajo desarrollado durante décadas por profesionales, empresas y administraciones vinculadas al sector. "No hablamos solo de una fecha, sino de poner en valor a quienes han contribuido a que la minería gallega sea hoy sinónimo de tradición e historia, con la mirada puesta en su papel estratégico en Europa", destacó. En este sentido, señaló que la instalación de la placa simboliza ese vínculo con los orígenes de la institución.

Con este acto, la Cámara cierra un programa conmemorativo que se ha extendido desde 2025 y que ha incluido iniciativas como la exposición itinerante Tesouros da Terra, los Encontros polo Centenario -concebidos como espacios de reflexión sobre el sector- o una gala en la que se reconoció a los presidentes de la entidad a lo largo de su historia.

Actividades realizadas

Entre las acciones desarrolladas también figura la publicación de un libro sobre la trayectoria de la Cámara, elaborado por el periodista José Salgado, así como la recuperación y reedición del primer boletín editado en 1925, en el que se recogían los orígenes y objetivos de la institución.

La conmemoración ha servido además para renovar la imagen corporativa de la entidad, con un nuevo logotipo que integra sus siglas y que busca transmitir la idea de aprovechar los recursos del territorio como motor de crecimiento. Este cambio se acompaña del lema "Cen anos de minería unidos polo futuro de Galicia".

Concluido el Centenario, la Cámara Oficial Mineira de Galicia afronta una nueva etapa en la que aspira a seguir actuando como punto de encuentro entre empresas, profesionales, administraciones y sociedad, con el objetivo de impulsar una minería moderna, responsable y conectada con su entorno.