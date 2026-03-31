Vegalsa-Eroski y sus clientes donan más de 27.000 euros a los Bancos de Alimentos

Vegalsa-Eroski y sus clientes han recaudado más de 122.000 kilos de alimentos y 27.562 euros en la décima edición de la campaña Zampakilos Solidario, una iniciativa que se desarrolló los días 13 y 14 de marzo en sus establecimientos de Galicia, Asturias y Castilla y León.

En total, la recaudación -122.288 kilos de productos y más de 27.000 euros- se destinará a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que distribuirá la ayuda entre distintas entidades: en Galicia, los bancos de Ourense, Lugo, Vigo y Rías Altas; en Castilla y León, los de León, Palencia, Zamora y Del Sil; y también en Asturias.

Durante los dos días de campaña, los clientes pudieron colaborar de dos formas: mediante la donación directa de productos en los supermercados en los que había voluntarios o a través de aportaciones económicas en el momento de pasar por caja.

El dinero recaudado, junto con la aportación adicional de la compañía, permitirá a los Bancos de Alimentos adquirir productos según sus necesidades a lo largo del año. Para ello, se habilitará una línea de crédito destinada a las entidades más próximas a cada establecimiento participante.

Diez años de acción solidaria

Desde Vegalsa-Eroski destacan que esta iniciativa cumple ya diez años consolidándose como una de las principales acciones solidarias de la compañía, gracias a la implicación conjunta de clientes, trabajadores y voluntarios. Además, subrayan que en esta edición se ha logrado un incremento del 11% en la recaudación respecto al año anterior, reflejo del compromiso creciente con este tipo de campañas.