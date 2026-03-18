Las cestas de Pascua más especiales para sorprender esta Semana Santa: así puedes personalizarlas en Vegalsa-Eroski

Los establecimientos Eroski y Autoservicios Familia disponen de composiciones ya montadas y ofrece a sus clientes la posibilidad de customizarlas a su gusto con los chocolates que prefieran y un detalle adaptado a pequeños o mayores

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Queda ya poco para la Pascua y son muchos los padrinos y madrinas que buscan el mejor huevo de chocolate con el que sorprender a sus ahijados. Una forma de decirles "te quiero" en una fecha señalada en el calendario por los más golosos, que encuentran en los pasillos de los Hipermercados Eroski y supermercados Eroski Center, así como en algunos Autoservicios Familia seleccionados, una amplia variedad de productos entre los que escoger.

Los establecimientos de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski disponen de cestas hechas con mucho cariño para regalar en estas fechas tan señaladas, así como de un servicio para personalizar el regalo para sus seres queridos. Y es que nada mejor que poder elegir qué ricos chocolates meter en cada paquete, entre una amplia variedad.

Vegalsa-Eroski hace en sus Eroski Center y los Hipermercados Eroski, así como en Autoservicios Familia seleccionados, bonitas composiciones que emulan a una tarta, un cono o una taza rellena, acompañándolas de algún detalle a mayores para sorprender a pequeños y no tan pequeños.

Y es que aunque el regalo que incluyen las cestas suele ser un juguete enfocado al público infantil, también es posible optar por otras opciones como un detalle de la sección de perfumería, en este caso pensado para los adultos.

Seleccion de cestas de Pascua

Asesoramiento en la tienda

Vegalsa-Eroski dispone de un servicio de asesoramiento en tienda para diseñar las cestas. Los clientes de los supermercados, de esta forma, pueden ir con la idea clara de la cesta que quieren o bien dejarse llevar por los consejos de los trabajadores de la cadena de alimentación.

Las tiendas cuentan con una persona encargada del servicio que ha recibido una formación especializada para presentar correctamente las cestas y los encargos. Un trabajo que los empleados hacen con cariño, consiguiendo que la composición, además de rica, sea atractiva.

El precio de las cestas varía según el pedido realizado. La mayor parte de las composiciones son de entre 20 y 30 euros, aunque los clientes pueden adquirirlas por solo 12 euros. Se trata de un servicio que se adapta a cada bolsillo.

Más allá de las cestas hechas a medida y al gusto del cliente, Vegalsa-Eroski dispone de una amplia exposición con opciones listas para llevar directamente a casa para sorprender a esa persona especial con un dulce regalo y una sorpresa que enamore.

El servicio de cestas personalizadas está disponible todo el año, pero la campaña de Pascua es la segunda más importante para la cadena de supermercados por detrás de la de Navidad. El Día del Padre, el Día de la Madre o San Valentín son otras fechas señaladas en el calendario.