Vegalsa-Eroski dona más de 247.000 euros a causas sociales a través de Céntimos Solidarios

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski destinó a lo largo de 2025 un total de 247.048 euros a doce causas benéficas a través de su programa Céntimos Solidarios, una iniciativa que permite a los clientes realizar pequeñas aportaciones al pasar por caja en los establecimientos de la cadena.

El balance del programa fue presentado este jueves en el hipermercado Eroski de A Sionlla, en Santiago de Compostela, en un encuentro en el que participaron representantes de diversas entidades sociales beneficiarias de la iniciativa.

Gracias a la colaboración de los clientes, desde la puesta en marcha del programa en noviembre de 2020 se han recaudado más de 1.030.000 euros, destinados a proyectos sociales impulsados por organizaciones del tercer sector.

Durante 2025, Vegalsa-Eroski colaboró con diversas entidades sociales y humanitarias, entre ellas la Asociación Galega de Lupus (AGAL), Cruz Roja, ASEM Galicia, Fundación Ayuda en Acción, Asociación Amicos, Fundación Meniños, Fundación Street Child España, Colores de Calcuta, Médicos Sin Fronteras, Fundación Kirira, Federación Alzheimer Galicia, la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, Confederación Salud Mental España, la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y Fundación Acción Contra el Hambre.

El programa funciona mediante aportaciones voluntarias y confidenciales que los clientes pueden realizar al pagar su compra.

En concreto, se añaden 10 céntimos en compras de entre 5 y 30 euros y 20 céntimos en compras superiores a 30 euros, cantidades que se destinan íntegramente a la causa social activa en cada momento.

Durante el pasado año, la iniciativa se extendió también a los establecimientos de la enseña Autoservicios Familia en Galicia, Asturias y Castilla y León, aplicando el mismo sistema que ya funcionaba en las tiendas Eroski.

Para este 2026, la compañía ha seleccionado causas solidarias vinculadas a enfermedades raras y degenerativas, la lucha contra la violencia de género, el acompañamiento a personas mayores, la inserción laboral de jóvenes, la protección del medioambiente y los animales, la alimentación infantil y de familias vulnerables, la ayuda humanitaria, el apoyo a personas con cáncer, la salud mental y la atención a personas con discapacidad.

Vegalsa-Eroski cuenta actualmente con 291 establecimientos entre propios y franquiciados en Galicia, Asturias y Castilla y León, bajo enseñas como Eroski, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox o Eroski Rapid, además de diferentes plataformas logísticas y de distribución en la comunidad gallega.