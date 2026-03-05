Ferrol acoge hoy la XV edición de los Premios Xove Empresaria/o e Iniciativa Emprendedora de Galicia

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia celebra esta tarde, a partir de las 18.30 horas, la XV edición de unos galardones que reconocen el talento y la innovación del emprendimiento gallego, con dos premios principales —Xove Empresario/a de Galicia e Iniciativa Emprendedora— y tres accésits de Responsabilidad Social Empresarial, Creación de Empleo e Innovación, en un acto que reunirá a autoridades y tejido empresarial y que finalizará con cóctel y espacio de networking en el Arsenal Militar de Ferrol

Los XV Premios Xove Empresaria/o e Iniciativa Emprendedora de Galicia se consolidan como una de las grandes citas del calendario empresarial gallego, al poner el foco en proyectos emergentes que combinan innovación, arraigo al territorio y compromiso social. La edición de este año vuelve a mostrar un panorama diverso, en el que conviven nuevas iniciativas digitales, propuestas ligadas a la sostenibilidad y negocios que actualizan oficios y sectores tradicionales.

En esta ocasión, los premios tendrán lugar en el Arsenal de Ferrol, dado que cada año rotan por las diferentes sedes de AJE Galicia. En 2025 se celebraron en A Coruña, mientras que en 2024 tuvieron lugar en Pontevedra.​

Una cita ineludible en Ferrol

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia subraya que estos premios nacen con el objetivo de “visibilizar y respaldar el esfuerzo” de quienes están impulsando nuevos proyectos empresariales en un contexto de transformación económica y social. Desde la entidad destacan que las candidaturas de este año “reflejan la diversidad y el potencial del talento joven gallego”, con propuestas que van desde la economía digital a la sostenibilidad o la actualización de sectores tradicionales.​

AJE Galicia recuerda, además, que la ceremonia de entrega de los XV Premios Xove Empresaria/o e Iniciativa Emprendedora de Galicia incluirá un cóctel y espacio de networking para favorecer el intercambio de ideas, la creación de sinergias y la generación de nuevas oportunidades de colaboración entre los proyectos participantes y el resto del tejido económico. La organización defiende este encuentro como un “punto de encuentro imprescindible” para reforzar la comunidad emprendedora y reconocer públicamente el trabajo de quienes apuestan por crear empresa desde Galicia.​

Candidaturas a Iniciativa Emprendedora

Adleta Solutions : Empresa dedicada al desarrollo y gestión de cocinas virtuales multimarca, ofreciendo modelos llave en mano y marcas propias orientadas a delivery y takeaway, con alta escalabilidad y presencia internacional.

: Empresa dedicada al desarrollo y gestión de cocinas virtuales multimarca, ofreciendo modelos llave en mano y marcas propias orientadas a delivery y takeaway, con alta escalabilidad y presencia internacional. AP Asesoría Integral : Asesoría moderna que acompaña a autónomos y pymes en la gestión fiscal y contable, simplificando la burocracia con un trato cercano y digital en toda España.

: Asesoría moderna que acompaña a autónomos y pymes en la gestión fiscal y contable, simplificando la burocracia con un trato cercano y digital en toda España. Auxua : Empresa de reformas, mantenimiento y construcción que ofrece un servicio integral y centralizado, con agilidad, control total y atención personalizada.

: Empresa de reformas, mantenimiento y construcción que ofrece un servicio integral y centralizado, con agilidad, control total y atención personalizada. Chichalovers : Marca gastronómica gallega que reinventa el chicharrón desde una visión moderna y sostenible, conectando tradición y vanguardia mediante experiencias gastronómicas únicas.

: Marca gastronómica gallega que reinventa el chicharrón desde una visión moderna y sostenible, conectando tradición y vanguardia mediante experiencias gastronómicas únicas. Larega : Cooperativa juvenil gallega de consultoría que impulsa políticas públicas innovadoras en economía social, basadas en ciencia, participación ciudadana y sostenibilidad.

: Cooperativa juvenil gallega de consultoría que impulsa políticas públicas innovadoras en economía social, basadas en ciencia, participación ciudadana y sostenibilidad. La Tribu Verde : Empresa que promueve la sostenibilidad en la cultura gallega mediante planes ecológicos en eventos y festivales, desarrollo de software ambiental y proyectos de compensación de emisiones.

: Empresa que promueve la sostenibilidad en la cultura gallega mediante planes ecológicos en eventos y festivales, desarrollo de software ambiental y proyectos de compensación de emisiones. Rumbo Norte Foods : Empresa gallega de conservas que combina tradición y tecnología digital para ofrecer productos de pescado y marisco con trazabilidad y fuerte vinculación al territorio.

: Empresa gallega de conservas que combina tradición y tecnología digital para ofrecer productos de pescado y marisco con trazabilidad y fuerte vinculación al territorio. Suárez Cake : Obrador gourmet especializado en tartas de queso y café de especialidad, que reinventa la repostería tradicional con propuestas innovadoras y de alta calidad.

: Obrador gourmet especializado en tartas de queso y café de especialidad, que reinventa la repostería tradicional con propuestas innovadoras y de alta calidad. VengaJobs: Plataforma de selección de talento a nivel nacional e internacional que conecta personas y empresas mediante procesos eficientes, éticos y sostenibles, con un enfoque humano y global.

Aspirantes a Xove Empresaria/o de Galicia

Birdmind : Empresa gallega pionera en el desarrollo de materiales 100% sostenibles para construcción, diseño y retail, demostrando que es posible crear materiales de alto rendimiento sin dañar el planeta. ​

: Empresa gallega pionera en el desarrollo de materiales 100% sostenibles para construcción, diseño y retail, demostrando que es posible crear materiales de alto rendimiento sin dañar el planeta. Metlabs : Empresa especializada en blockchain y tokenización de activos reales, con un equipo profesional y presencia en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. ​

: Empresa especializada en blockchain y tokenización de activos reales, con un equipo profesional y presencia en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. O Parrulo : Restaurante familiar de cocina tradicional gallega, fundado en 1958, que mantiene el legado generacional apostando por el producto local, la sostenibilidad y la atención personalizada. ​

: Restaurante familiar de cocina tradicional gallega, fundado en 1958, que mantiene el legado generacional apostando por el producto local, la sostenibilidad y la atención personalizada. Roller Ourense : Escuela de patinaje en línea creada en 2015 que promueve este deporte de manera lúdica y profesional, contribuyendo a la formación integral de las personas. ​

: Escuela de patinaje en línea creada en 2015 que promueve este deporte de manera lúdica y profesional, contribuyendo a la formación integral de las personas. Skeirrum : Creadora de escape rooms digitales y geolocalizados que combina turismo, educación y team building en entornos urbanos y naturales de cualquier lugar del mundo.

: Creadora de escape rooms digitales y geolocalizados que combina turismo, educación y team building en entornos urbanos y naturales de cualquier lugar del mundo. Vig-Sec Drone : Empresa dedicada a la transformación de la seguridad y la gestión de emergencias mediante drones que optimizan la eficacia en situaciones críticas.

: Empresa dedicada a la transformación de la seguridad y la gestión de emergencias mediante drones que optimizan la eficacia en situaciones críticas. Walamami : Proyecto de diseño y fabricación artesanal de productos infantiles en madera y algodón, elaborados con materiales naturales y sostenibles, personalizados y creativos.

: Proyecto de diseño y fabricación artesanal de productos infantiles en madera y algodón, elaborados con materiales naturales y sostenibles, personalizados y creativos. Zebra Brain: Consultoría que ofrece soluciones estratégicas y tecnológicas en entornos complejos, combinando inteligencia artificial, gestión de talento y metodologías innovadoras para mejorar la eficiencia y la competitividad.

Desde AJE Galicia señalan que el objetivo de estos premios es consolidar una comunidad de referencia en torno al emprendimiento joven, que sirva de altavoz a nuevas ideas y también de apoyo práctico para que los proyectos sigan creciendo desde Galicia.

La asociación anima a la ciudadanía y al conjunto del tejido económico a seguir respaldando estas iniciativas, subrayando que “cada empresa que nace y se consolida en nuestro territorio contribuye a generar empleo, fijar población y construir un modelo productivo más innovador y sostenible”.