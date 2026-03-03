Mercadona donó 1.003 toneladas de alimentos a 40 entidades en Galicia en 2025

Mercadona donó el año pasado 1.003 toneladas de alimentos a 40 entidades sociales de Galicia. Una cantidad de productos que equivalen a 16.700 carros de la compra, según indica la empresa en un comunicado, en el que indica que estas acciones forman parte de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario.

La cadena de supermercados, de esta forma, dona de forma diaria alimentos para el consumo, sumando 20.000 toneladas donadas en 2025 por sus 1.670 tiendas y bloques logísticos de España y Portugal.

Esas 20.000 toneladas han sido donadas a más de 850 entidades sociales con las que colabora diariamente la compañía, que entregó 550 neveras y congeladores que han dejado de tener cabida en la operativa de la compañía a 130 asociaciones. Una forma de prolongar su vida útil y optimizar el uso de los recursos, así como de reforzar la capacidad de almacenaje y conservación de alimentos.

En el caso concreto de Galicia, donde Mercadona colabora con 40 entidades sociales, la empresa ha donado 1.003 toneladas de alimentos, lo que equivale a más de 16.700 carros de la compra.

Plan de Acción Social

La compañía cuenta con un Plan de Acción Social para la colaboración con entidades sociales de España y Portugal, en el marco de las estrategias de prevención del desperdicio alimentario que ha implantado.

"Entre ellas, la donación de alimentos ocupa un lugar especialmente relevante por su impacto social en las más de 850 entidades sociales con las que colabora, a las que se han donado 20.000 toneladas de productos, el equivalente a más de 333.000 carros de la compra. Es un claro ejemplo de cómo una gestión eficiente y responsable genera impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente", destaca la coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona, Laura Cruz.

La compañía señala en un comunicado que de esta forma busca reforzar su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el desperdicio alimentario, apostando por un modelo que prioriza la prevención, la colaboración social y el aprovechamiento responsable de los recursos.