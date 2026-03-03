El gigante gallego de la ciberseguridad está entre las empresas europeas que más crecen tarlogic.com

Tarlogic Security ha vuelto a ser incluida en el listado FT 1000 – Europe's Fastest-Growning Companies 2026 conformado por las

compañías europeas que más crecen. La inclusión de la firma gallega en este selecto ranking, elaborado por Financial Times y Statista, "evidencia la consolidación de Tarlogic como una compañía líder en el sector de la ciberseguridad en el ámbito europeo", señala en un comunicado.

Así, este reconocimiento se suma a la inclusión, hace tan solo unos meses, de Tarlogic en el listado Europe’s Long-Term Growth Champions 2026, conformado por las 300 empresas europeas con un crecimiento sostenido más sólido, teniendo en cuenta el incremento de la facturación experimentado a lo largo de una década.

La empresa gallega no solo es una de las compañías europeas que más crecen, sino también una de las que presentan un desarrollo sostenido más notable en un sector sujeto a constantes cambios y desafíos y que presenta un elevado nivel de competitividad.

Las compañías más dinámicas de Europa

Financial Times y Statista evalúan a miles de empresas europeas de múltiples sectores, focalizándose en el crecimiento de los ingresos obtenidos por las compañías en los últimos cuatro años de actividad.

Para poder formar parte del ranking FT 1000 – Europe’s Fastest-Growning Companies 2026, es necesario que las empresas:

Tengan sus sedes centrales en Europa

Hubiesen registrado unos ingresos de por lo menos 100.000€ en 2021

Presentasen unos ingresos de, al menos, 1,5 millones de € en 2024

Su crecimiento haya sido orgánico y no fruto de operaciones mercantiles como fusiones y adquisiciones empresariales

Sean independientes

Una vez realizado un exhaustivo análisis y la verificación de la información financiera y fiscal de las empresas, Financial Times y Statista han elaborado el ranking de las compañías europeas que más crecen, siendo un 17% la ratio de crecimiento mínima para formar parte del listado.

Tarlogic ha sido incluida en el puesto 815 y figura entre las 50 compañías europeas con un crecimiento más notable en el sector de los servicios profesionales, científicos y técnicos, "lo que da buena muestra del elevado grado de especialización, la capacidad de innovación y la competencia técnica de la compañía".

Y es que desde su fundación hace más de una década, esta empresa ha experimentado un crecimiento anual de dos dígitos que le ha permitido consolidarse como una de las compañías de servicios de ciberseguridad líderes en Europa.

Así, la firma ha pasado de registrar una facturación de 700.000 euros a superar los 12 millones en 2024. Actualmente, además, cuenta con una plantilla de más de 150 profesionales que ofrecen un amplio catálogo de servicios de ciberseguridad ofensiva y defensiva, ciberinteligencia y auditoría técnica a empresas de todo el mundo.