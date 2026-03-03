Galicia presume de crecimiento en el top 100 europeo del 'Financial Times' con la consultora BeWay

Gonzalo Camiña, CEO y confundador de BeWay, a la izquierda en un acto.

La psicología y la neurociencia son disciplinas que estudian las acciones y decisiones de los humanos. Permiten, como la antropología o la economía conductual, comprender las conductas de los hombres individual o colectivamente. Agrupadas como ciencias del comportamiento, son el objeto de especialización de la empresa gallega BeWay, que acaba de celebrar un alto reconocimiento del Financial Times.

Tras ocho años de crecimiento y expansión internacional, con 200 profesionales y presencia en Europa y Latinoamérica, BeWay, con sede en Ames (A Coruña), se consolida como la mayor consultora especializada en ciencias del comportamiento aplicadas al sector privado a nivel mundial.

A ello ha contribuido que su desempeño haya sido reconocido por el ranking del periódico británico referencial en la economía y los negocios FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2026, donde ocupa el puesto 96 de 1.000 y se sitúa como la cuarta empresa de Management Consulting con mayor crecimiento en Europa.

Entre 2021 y 2024, destaca la compañía, BeWay "multiplicó por más de diez su facturación, muy por encima de las tasas habituales del sector, que tradicionalmente registra crecimientos más moderados".

"La clave de esta evolución está en su especialización exclusiva en ciencias del comportamiento aplicadas a estrategia, liderazgo y diseño organizativo. En un contexto en el que muchas firmas incorporan equipos conductuales como complemento, BeWay ha construido su identidad íntegramente sobre este enfoque", señala la empresa gallega.

A través de la metodología propia BeMate, la firma integra teoría conductual, datos operativos y diseño de contextos para convertir la evidencia científica en impacto medible en clientes y resultados.

"Nuestra especialización nace de convivir cada día con decisiones reales en contextos de negocio. Con el tiempo fuimos ordenando lo que aprendíamos experimento a experimento hasta cristalizar en una metodología científica propia", explica Gonzalo Camiña, CEO y cofundador de BeWay.

BeWay defiende un modelo de liderazgo eudaimónico, que entiende el bienestar como una condición necesaria para el rendimiento sostenible y la escalabilidad a largo plazo. "El bienestar bien entendido no suaviza la exigencia, la sostiene", añade Camiña, que subraya que la convicción de que crecimiento y salud organizativa no son dimensiones opuestas, sino interdependientes.

La plantilla de BeWay está instalada, además de en España, en Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Perú, Brasil, República Dominicana, Italia y Ucrania.