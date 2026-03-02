Vieites, presidente de la CEG: "Dubái es un nodo logístico clave para Galicia"

La reciente escalada militar en Oriente Medio, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y las posteriores represalias iraníes con misiles y drones sobre objetivos en la región del Golfo, ha generado una creciente preocupación internacional. El cierre temporal del espacio aéreo de Dubái y las alteraciones en infraestructuras clave han encendido las alarmas en el ámbito político y empresarial, también en Galicia, donde numerosas compañías mantienen relaciones comerciales o proyectos vinculados a Emiratos Árabes Unidos. Ante este escenario, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, analiza el impacto potencial sobre el tejido empresarial gallego.

Vieites explica a Quincemil y Treintayseis que la situación supone una "escalada sin precedentes" que introduce un elevado grado de incertidumbre para la economía global y, especialmente, para las empresas con presencia o intereses en la región. "El cierre del espacio aéreo de Dubái y la cancelación de vuelos ya han obligado a activar planes de contingencia en compañías con actividad allí, lo que demuestra que los efectos empiezan a ser tangibles en sectores estratégicos", señala.

El dirigente empresarial recuerda que Dubái funciona como uno de los principales nodos logísticos del mundo, por lo que cualquier alteración tiene repercusiones inmediatas. "La primera consecuencia es la interrupción de mercados y de la logística. La volatilidad puede encarecer exportaciones y dificultar la movilidad empresarial", afirma.

Aunque no existen cifras desglosadas por comunidades autónomas, Vieites subraya la relevancia internacional del tejido productivo gallego. Según los últimos datos disponibles, alrededor de un millar de empresas gallegas mantienen relaciones comerciales exteriores y unas 350 son exportadoras regulares, con un volumen de ventas cercano a los 400 millones de euros en 2024 hacia terceros países. "Estas cifras muestran la capacidad exportadora de Galicia y explican por qué cualquier crisis en un hub global como Dubái genera preocupación", indica.

"Si se produce una rápida desescalada diplomática, Dubái seguirá siendo un mercado de alto crecimiento en logística, tecnología y energía, muy atractivo para las empresas gallegas que buscan diversificación internacional" Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia

A su juicio, uno de los principales riesgos es la incertidumbre inversora. "El dinero es muy miedoso en estas cuestiones. La inestabilidad puede retrasar inversiones o paralizar proyectos previstos en la zona", advierte. Además, sectores como el turismo, la hostelería o los servicios ya están adaptando tarifas y condiciones ante la situación actual.

Vieites insiste en que, pese al contexto, Emiratos Árabes Unidos continúa siendo un mercado estratégico a medio plazo. "Si se produce una rápida desescalada diplomática, Dubái seguirá siendo un mercado de alto crecimiento en logística, tecnología y energía, muy atractivo para las empresas gallegas que buscan diversificación internacional", apunta.

Costes industriales

El presidente de la CEG destaca también el impacto indirecto que podría tener la crisis a través de la energía y los costes de producción. "Habrá que ver qué ocurre con el petróleo y con el tránsito por el estrecho de Ormuz. Es una zona clave para los combustibles fósiles y la energía influye directamente en los costes industriales", explica.

Ante la previsión de un conflicto prolongado, Vieites considera que las empresas deben empezar a analizar alternativas. "Las compañías que trabajaban con Dubái o con otros países del Golfo tienen que estudiar mercados alternativos si la situación se alarga. Eso es lo que están valorando ahora mismo", afirma.

Pese a la incertidumbre, asegura que el empresariado gallego mantiene niveles de confianza elevados y expectativas de crecimiento que podrían amortiguar impactos temporales. No obstante, subraya que la prioridad sigue siendo la estabilidad internacional. “La principal preocupación siempre es la vida de las personas y debemos instar a gobiernos e instituciones a dialogar. Hace falta mucho ‘sentidiño’ para resolver cuanto antes esta situación”, concluye.