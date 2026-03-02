Rueda no descarta recurrir la sentencia del TSXG sobre los terrenos de Altri

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que el Gobierno gallego está estudiando la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre la desprotección de terrenos en la zona de A Ulloa vinculados al proyecto de Altri y no descarta presentar recurso.

"La sentencia dice lo que dice y se refiere a lo que se refiere", afirmó, al tiempo que señaló que algunos recurrentes están solicitando ahora cuestiones que no planteaban inicialmente.

Rueda explicó que la Xunta "dará los pasos que tenga que dar", en respuesta también a la petición formulada por ADEGA, y recalcó que el Ejecutivo autonómico analizará con detalle el alcance jurídico del fallo antes de adoptar una decisión definitiva. "No descartamos recurrirla", insistió.

En el plano político, el presidente gallego calificó de "cuando menos curiosa y muy significativa" la reacción del BNG y de la oposición, recordando que anteriormente reclamaban que se cerrase cuanto antes el proceso relativo al posible funcionamiento de la planta y que ahora, a su juicio, "hacen lo posible para que se alargue".

Sobre su conocimiento de la iniciativa Impulsa Galicia vinculada al proyecto industrial, Rueda señaló que en las reuniones había representantes de la Xunta de Galicia y que, tratándose de asuntos de interés general, "su deber es conocerlos" a través de los responsables autonómicos presentes.

"Cuando se abordan cuestiones importantes que afectan al interés general, tengo la obligación de estar informado", concluyó.