Fallece a los 91 años el empresario lucense Manuel Núñez, cofundador de Torre de Núñez

El empresario lucense Manuel Núñez Aldegunde ha fallecido a los 91 años. Es conocido por haber fundado hace 60 años junto a su mujer, Asunción Torre, el grupo Torre de Núñez, especializado en la elaboración de productos cárnicos.

El grupo, según informa Europa Press, ha despedido a su fundador a través de una publicación en sus redes sociales, donde este sábado ha comunicado el fallecimiento "tras una vida dedicada a la familia, al trabajo bien hecho y al compromiso con su tierra".

"Lo que nació como un pequeño obrador se ha convertido, gracias a su visión y esfuerzo, en un referente del sector cárnico gallego, nacional e internacional", ha valorado el equipo de la empresa.

El texto recuerda que "su visión" también le llevó a otros proyectos empresariales, como el Hotel Torre de Núñez. "Su legado trasciende lo empresarial. Fue un hombre que creyó en las personas, en la honestidad y en el orgullo de hacer las cosas bien", han despedido.