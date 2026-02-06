La Cámara de A Coruña y la Xunta refuerzan la empleabilidad y el emprendimiento en Ferrol

La Cámara de Comercio de A Coruña, en colaboración con la Xunta de Galicia, impulsará en Ferrol nuevas iniciativas destinadas a reforzar la empleabilidad del alumnado y fomentar el interés por el emprendimiento, a través de los programas Somos FP y EduInspira: Experiencias que Inspiran.

Estas actuaciones fueron presentadas durante la visita del conselleiro de Emprego, Comercio y Emigración, José González, a la sede de la Cámara en Ferrol, que alberga el Polo de Emprendimiento de la ciudad.

En el encuentro participaron también el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, así como el director general de la Cámara de A Coruña, Manuel Galdo, y su subdirector, Carlos Fernández.

El programa Somos FP, desarrollado junto a CaixaBank Dualiza y con el apoyo del Fondo Social Europeo, tiene como objetivo acercar la Formación Profesional al tejido empresarial de la comarca, reforzando la empleabilidad del alumnado a través de experiencias reales y testimonios en primera persona.

En esta iniciativa participan embajadores de FP, jóvenes titulados que comparten su trayectoria formativa y profesional con estudiantes de distintos ciclos.

Mediante charlas, encuentros y sesiones dinámicas, el alumnado podrá conocer de primera mano las competencias que demandan las empresas y el proceso de transición del aula al mercado laboral.

El programa se desarrollará en varios centros educativos de Ferrol y pone el foco en sectores estratégicos para Ferrolterra, como la ingeniería industrial, la energía, los servicios tecnológicos o la logística.

Estas acciones se complementan con EduInspira: Experiencias que Inspiran, una iniciativa integrada en el Plan Eduemprende y promovida junto a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional.

El programa busca estimular el espíritu emprendedor, la creatividad y el desarrollo de competencias clave, a través de dinámicas participativas y el contacto directo con profesionales del ámbito empresarial.

En la edición de 2025, EduInspira contó con 916 participantes de 20 centros educativos gallegos, con la implicación de 90 empresas colaboradoras, configurándose como un espacio de aprendizaje experiencial basado en la motivación, la innovación y la orientación profesional.

Además, acerca al alumnado testimonios reales de personas emprendedoras, que comparten los retos y oportunidades del proceso de creación de proyectos.