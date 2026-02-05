El personal gallego de Losán se manifiesta pidiendo el cobro de cuatro nóminas pendientes

El personal gallego de Losán se manifiesta ante el Ministerio de Hacienda en Madrid. CCOO

El personal del Grupo Losán se ha manifestado este jueves demandando el cobro de las nóminas pendientes. La plantilla se ha movilizado una vez más, esta vez uniendo esfuerzos con el personal de Castilla y León y Castilla-La Mancha, pidiéndole a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) "unha solución urxente". Además de en las fábricas del grupo en España, tuvo lugar una concentración de hora y media ante el Ministerio de Hacienda en Madrid, convocada por Comisiones Obreras, y otra ante la Delegación del Gobierno en A Coruña, convocada por la CIG.

Representantes de los trabajadores critican que llevan sin cobrar cuatro meses, en una situación que afecta a 160 familias gallegas y 800 en toda España. Concretamente, todavía no han cobrado las pagas de noviembre, diciembre y enero y la extraordinaria de Navidad.

"Necesitamos con urxencia a intervención das administración", declaran desde CC.OO.

Cerca de un centenar de trabajadores se desplazaron a la capital, donde demandan al SEPI una solución por vía urgente para que "acelere o proceso e non ter retidas as plantillas".

Ya han solicitado una reunión con la entidad y han mantenido conversaciones con las administraciones autonómicas como la Xunta de Galicia. En este caso, la consellería de Industria, la cual "aportou a través do IGAPE subvencións pero están á espera da firma do plan de viabilidade". En este sentido, demandan también celeridad para que la firma se haga efectiva.

Debido a su ubicación en localidades rurales, como Curtis en Galicia o Soria en otros puntos de España, demandan que las instituciones se vuelquen con su situación para no perder un proyecto industrial forestal relevante.

Por su parte, CC.OO. critica que la empresa "é pouco transparente. Dá información sesgada e case non aporta documentación. Para a plantilla, a directiva perdeu a credibilidade".

De no alcanzar una solución, "temos claro que seguiremos coas manifestacións".

En A Coruña, la CIG señala una situación en las fábricas "cada vez más insostenible", en declaraciones recogidas por Europa Press.