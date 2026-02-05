Gadis refuerza su apoyo a la AECC con la campaña "La compra de tu vida"

La cadena de supermercados Gadis reafirma su compromiso con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) participando por quinto año consecutivo en la campaña solidaria "La compra de tu vida", destinada a recaudar fondos para la investigación científica y el apoyo integral a los pacientes oncológicos y a sus familias.

La campaña estará activa del 6 al 15 de febrero en todos los establecimientos Gadis de Galicia y Castilla y León, ampliando así su alcance territorial. Los clientes podrán colaborar mediante una donación económica a partir de 1 euro al pasar por caja, un gesto sencillo que contribuye de forma directa a la lucha contra el cáncer.

Desde la compañía destacan la implicación y solidaridad constante de sus clientes, que en las últimas cuatro ediciones han permitido recaudar cerca de 80.000 euros destinados a la AECC.

Esta acción se enmarca además en las actividades vinculadas al Día Mundial contra el Cáncer, reforzando el mensaje de concienciación social.

Más allá de la recaudación, la campaña persigue sensibilizar a la sociedad sobre la prevención, subrayar la importancia de avanzar en la investigación científica y mejorar el bienestar de los pacientes a través de una atención sanitaria integral y de calidad.

El compromiso social de Gadis se articula a través de su programa de Responsabilidad Social Corporativa, en el que prioriza alianzas estratégicas con entidades del tercer sector, especialmente en el ámbito de la salud.

Además de su colaboración continuada con la AECC, la empresa apoya a entidades como Asotrame y la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (ASANOG).

Estas colaboraciones se centran en tres ejes fundamentales: la visibilización de la enfermedad, el fomento de la prevención y la financiación de la investigación científica, consolidando a Gadis como una empresa comprometida con las personas y con la sociedad.