Cervezas 1906 de Estrella Galicia cierra 2025 como una de las marcas cerveceras más premiadas

Cervezas 1906 cerró 2025 consolidando su posición como una de las marcas más reconocidas del sector cervecero a nivel nacional e internacional. A lo largo del último año, distintas cervezas de la familia 1906 han sido distinguidas en algunos de los certámenes más prestigiosos del mundo. Algo, señalan fuentes de la empresa, que refuerza la apuesta de Hijos de Rivera "por la calidad, el respeto al estilo artesano y la excelencia cervecera".

Entre los premios más recientes, destaca la Gold Medal obtenida por 1906 La Milnueve en el Brussels Beer Challenge 2025, uno de los concursos cerveceros de mayor prestigio a nivel internacional. Este galardón reconoce la calidad y el carácter de esta lager de inspiración alemana, encuadrada en las categorías Helles/Maibock/Doppelbock, ya consolidada como una referencia dentro y fuera de España.

1906 Black Coupage ha sido distinguida con un Bronze Award en European Beer Star, el certamen europeo de referencia que valora la fidelidad al estilo y la excelencia técnica de las cervezas participantes.

"Estos reconocimientos son el reflejo del trabajo constante del equipo y del respeto absoluto por cada receta. En Cervezas 1906 elaboramos cervezas con tiempo, conocimiento y una identidad muy clara, y que ese esfuerzo sea reconocido a nivel internacional es siempre una gran satisfacción”, destaca el maestro cervecero de Hijos de Rivera, Luis Alvar.

2025, un año de reconocimientos internacionales para Cervezas 1906

Estos premios se suman a un año especialmente destacado para la marca. En la última edición de los World Beer Awards, 1906 La Milnueve fue reconocida como Mejor Maibock/Helles Bock del mundo, mientras que 1906 Black Coupage y 1906 Red Vintage obtuvieron la Gold Medal como mejores cervezas de España en las categorías Bock y Doppelbock, respectivamente. Además, 1906 La Pelirroja logró una medalla de bronce en la categoría Pale Amber Beer.

El certamen Finest Beer Selection, por otro lado, volvió a situar a Cervezas 1906 entre las grandes referencias del sector, con 1906 Black Coupage alcanzando los 93 puntos como mejor cerveza española en la categoría Bock, y 1906 Red Vintage obteniendo 90 puntos, siendo la única Doppelbock nacional reconocida en esta edición.