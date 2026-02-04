La gallega Vegalsa-Eroski se suma a 'La compra de tu vida' de la AECC: así puedes donar

La gallega Vegalsa-Eroski se suma a 'La compra de tu vida' de la AECC.

Autoservicios Familia se suma por cuarto año consecutivo a la campaña La Compra de Tu Vida de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Así, los clientes que lo deseen podrán realizar donaciones entre el 6 y el 15 de febrero en los 79 establecimientos de su red de supermercados en Galicia, Asturias y Castilla y León para apoyar la lucha contra el cáncer.

Los compradores podrán incrementar el total de su tique de compra con el importe que deseen a partir de un euro, colaborando con la AECC a través de la enseña de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski.

Todas las aportaciones se donarán íntegramente a la entidad para que pueda seguir ofreciendo servicios de apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares, así como el impulso de la investigación en cáncer. Al total recaudado, Vegalsa-Eroski sumará una contribución adicional.

Esta cuarta edición vuelve a ofrecer la oportunidad de involucrar a la población en el momento de la compra para contribuir a alcanzar el objetivo del 70% de supervivencia frente al cáncer en 2030 y a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias.

"Vegalsa-Eroski invita a sus clientes a participar en esta iniciativa un año más, apoyando así el valioso trabajo que la AECC realiza en prevención, investigación, atención y divulgación", señala la compañía en un comunicado.

Sumando esfuerzos por un futuro sin cáncer

Vegalsa-Eroski y sus clientes recaudaron 11.593,40 euros en el marco de esta acción en 2025. Una colaboración que se suma a otras en las que la compañía de distribución alimentaria participa de manera recurrente como las caminatas 'En Marcha Contra el Cáncer', así como la participación de la AECC en la campaña 'Céntimos Solidarios'.

La compañía gallega también mostró su apoyo a la iniciativa de la entidad ‘Todos contra el cáncer’, que busca crear una movilización social para alcanzar el objetivo común de superación de la enfermedad.