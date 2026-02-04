A Coruña celebra esta semana el VII Congreso Nacional de Empresa 360º con expertos en derecho, economía e IA

El jueves 5 de febrero se darán cita expertos de toda España en el Auditorio de Afundación, en el Cantón Grande, para debatir sobre las necesidades de las empresas

A Coruña será sede este jueves 5 de febrero de 2026 del VII Congreso Nacional de Empresa 360º, una cita de ámbito estatal que reunirá a profesionales de primer nivel del mundo del derecho, la economía y la empresa para analizar los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones en el actual contexto global.

El congreso se celebrará en el Auditorio de Afundación, situado en el Cantón Grande, y podrá seguirse tanto de forma presencial como en streaming. La jornada contará con 8,5 horas de formación homologada y abordará cuestiones clave como la internacionalización empresarial, la sostenibilidad, el nuevo derecho de la insolvencia, la inteligencia artificial aplicada a la empresa, los procesos de reestructuración o la logística marítima.

El encuentro está organizado por GOBID España y cuenta con un amplio respaldo institucional. Entre las entidades patrocinadoras y colaboradoras figuran ABANCA, el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, la Xunta de Galicia, el IGAPE, Afundación Obra Social ABANCA, la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), la Universidade da Coruña (UDC), la Fundación CITIC, el Puerto de A Coruña y Quincemil, entre otras organizaciones académicas y profesionales de ámbito nacional.

La inauguración contará con la participación de representantes institucionales y del sector jurídico y empresarial, entre ellos el conselleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Henrique Castro Prado; el decano del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña, Augusto Pérez-Cepeda; el catedrático y presidente de IURISGAMMA, Carlos Lema Devesa; el director de Contencioso y Gestión Judicial de ABANCA, José Ignacio Canle; la responsable de Relaciones Institucionales de GOBID, Natalia Teruel Sanjurjo; y la conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana.

A lo largo de la jornada se celebrarán seis mesas redondas, dirigidas por el catedrático José Luis García-Pita Lastres, que toma el relevo en la dirección académica tras seis ediciones encabezadas por Jesús Ángel Sánchez Veiga. En ellas participarán ponentes de ámbito nacional e internacional, entre los que se encuentran la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Pina Picierno; la directora general del IGAPE, Covadonga Toca; magistrados especializados en derecho internacional; responsables jurídicos de entidades financieras; abogados de reconocido prestigio y expertos en inteligencia artificial y derecho marítimo.

La clausura correrá a cargo del presidente de AEGAMA, Julio Lage; el secretario del Consejo Rector de FIFED, Juan Carlos Rodríguez Maseda; y los coordinadores académicos del congreso, Carolina González Chas y Javier Menchén Calvo.