Mendieta y Moyá brillan en la convención anual de Luckia en A Coruña Luckia.

Gaizka Mendieta y Miguel Ángel Moyá, embajadores de LALIGA y referentes del fútbol español, fueron los grandes protagonistas de la segunda jornada de la convención anual de Luckia Gaming Group, celebrada en A Coruña.

Su aparición por sorpresa entusiasmó a los asistentes y elevó el tono emocional de un evento que cada año reúne a empleados de los ocho países en los que opera la compañía.

La convención, que se celebra cada mes de enero, sirve para presentar los resultados del último ejercicio, compartir objetivos y fomentar la convivencia y la comunicación entre departamentos.

La presencia de Mendieta y Moyá fue posible gracias al acuerdo de patrocinio entre Luckia y LALIGA, una alianza estratégica que celebra su segunda temporada y que refuerza valores comunes como el trabajo en equipo, el liderazgo y la innovación.

Ambos exfutbolistas irrumpieron de forma inesperada en el auditorio durante la presentación del área de Marketing, dirigida por el CMO David Plumi.

La ponencia destacó por una dinámica innovadora, en la que una inteligencia artificial interactuó en directo con el presentador y dio paso a los invitados, creando una experiencia que combinó tecnología, emoción y nostalgia.

Gaizka Mendieta, uno de los traspasos históricos del fútbol español, es una figura legendaria de LALIGA, especialmente vinculada al Valencia C.F., donde fue capitán y símbolo de una generación que alcanzó finales europeas y títulos nacionales.

Su evolución como embajador del deporte lo ha convertido en una voz autorizada del fútbol moderno, ligada a la comunicación y la cultura digital.

Por su parte, Miguel Ángel Moyá desarrolló una sólida carrera como guardameta en clubes como RCD Mallorca, Getafe C.F. y Atlético de Madrid, con el que logró importantes títulos. Reconocido por su profesionalidad y perfil comunicativo, es además un viejo conocido de la marca Luckia, con la que ha colaborado en campañas recientes junto a LALIGA.

La jornada incluyó también la participación del influencer Jan Horcajada, creador de contenido de Tréboles F.C., el canal deportivo y de entretenimiento de Luckia en redes sociales, consolidado como referente para conectar con nuevas audiencias.

El CEO Alberto Mañas destacó los buenos resultados de 2025 y los objetivos estratégicos para 2026, mientras que el presidente José González cerró el encuentro felicitando al equipo y animando a seguir creciendo.