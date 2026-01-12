Ocho alcaldes de la comarca de Curtis, en A Coruña, exigen un plan de rescate urgente para Losán

Alcaldes y alcaldesas de Curtis y la comarca tras la firma del manifiesto que reclama la reactivación de Losán.

Mantener el empleo y la actividad del Grupo Losán. Esta es la preocupación principal de Curtis (A Coruña) y su comarca en los últimos meses, desde que la empresa especializada en derivados de la madera, con unos mil trabajadores en España, dejase de pagar a sus empleados. La plantilla se manifestará esta semana para denunciar los impagos.

Del lado institucional también se toman medidas. La semana pasada el Pleno de Curtis reclamó de forma unánime una solución para garantizar el mantenimiento de los puestos y la actividad en Losán. Este lunes los alcaldes de los concellos donde residen la mayoría de los trabajadores han firmado un acuerdo institucional para exigir la reactivación urgente de la actividad productiva y el pago inmediato de las nóminas pendientes (noviembre, diciembre y la paga extra de Navidad).

Los regidores de Curtis, Vilasantar, Mesía, Sobrado, Oza-Cesuras, Boimorto, Melide e Irixoa han firmado un manifiesto conjunto en defensa de los puestos de trabajo en Grupo Industrias Losán y su filial Aserpal. En el texto instan al consejo de administración a presentar un plan de reactivación real y reclaman a la Xunta y al Estado que garanticen la viabilidad de una empresa "estratégica para el rural gallego".

"Emergencia territorial". Así califican los alcaldes la situación del grupo empresarial por su afección directa sobre casi 1.000 empleos, unos 200 puestos directos en la zona de Curtis y Vilasantar. El cierre o degradación de las fábricas supondría, creen, un "golpe irreversible" para la economía del interior de la provincia.

El manifiesto conjunto demanda que el plan de reactivación no sea un “parche temporal” porque el problema de la empresa afecta a su gestión y tesorería, “no es de falta de mercado, ya que la madera es un sector con alta demanda y futuro”.

Los alcaldes instan a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) a intervenir de forma coordinada con mecanismos de apoyo a empresas estratégicas para garantizar el circulante necesario que permita volver a producir al 100%.

"Salvar las fábricas del Grupo Losán es salvar nuestro rural"

El bloque de regidores, sin dependencia de colores políticos, destaca que "por cada empleo directo en Losán, hay cuatro familias en nuestra comarca que dependen indirectamente del transporte o del monte". "No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras nuestro motor económico se detiene por una gestión financiera inviable. Salvar las fábricas es salvar nuestro rural", advierten.

El documento firmado ya ha sido remitido al presidente del consejo de administración de la empresa y a los Ministerios de Industria y Economía, a la Sepi, el Igape y la Consellería de Economía e Industria como medida de presión para desbloquear el conflicto social y laboral.

Los trabajadores han convocado manifestaciones en todos los centros de trabajo del grupo este jueves 15 de enero a partir de las 12:00 horas.