Coca-Cola reparte 500 comidas en A Coruña y llena de ilusión la Navidad de familias vulnerables

Estas fiestas, Coca-Cola se une a la Cocina Económica de A Coruña para llevar 500 comidas y lotes de alimentos a familias que más lo necesitan. La iniciativa forma parte de ‘Refresca tu espíritu navideño’, que busca acercar solidaridad, cercanía e ilusión a quienes atraviesan situaciones complicadas.

“La Navidad es un momento para compartir y tender la mano. Con esta iniciativa, en Coca-Cola sumamos esfuerzos junto a ONG y entidades sociales cuya labor es esencial durante todo el año y cobra aún más sentido en estas fechas. Queremos aportar, de la mano de un gran equipo de voluntarios, cercanía e ilusión a quienes atraviesan situaciones complejas. Esta acción refleja nuestro compromiso continuo de contribuir de forma positiva al bienestar de las comunidades locales y los entornos en los que estamos presentes”, afirma Esther Morillas, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Por su parte, Óscar Castro , de La Cocina Económica, apuntó que “Gracias a Coca-Cola el día de hoy puede ser un día festivo para nuestros usuarios que reciben con cariño la colaboración, que viene siendo habitual en los últimos años. Además nos comenta que tanto Coca-Cola como La Cocina Económica comparten año de nacimiento en 1886”.

La acción no se queda en Galicia: más de 10.000 comidas se repartirán en ciudades de toda España, de Valencia a Sevilla, pasando por Bilbao, Madrid y Tenerife, gracias al trabajo conjunto de casi 50 asociaciones, bancos de alimentos, ayuntamientos y escuelas de hostelería.