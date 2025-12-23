Abanca lanza su felicitación en vídeo de la navidad: "Gracias por dejarnos ser parte de vuestra vida"

La empresa gallega Abanca ha publicado en las últimas horas un vídeo a modo de anuncio de Navidad donde evoca que los clientes son los protagonistas de las diferentes historias que se construyen a través de sus operaciones diarias.

Así, tras acceder la protagonista, una mujer guiada con un elemento lumínico manual a una estancia denominada "la plaza de los grandes anuncios de Navidad", que es el lugar "donde viven todos esos anuncios que celebran las emociones", se sucede la historia.

A su paso, puede ver a diferentes protagonistas de anuncios navideños como el calvo de la lotería, las burbujas de champán, o "el que vuelve a casa todos los años".

La protagonista, un poco desorientada, le pregunta al guía "¿y yo qué pinto aquí?", a lo que le responde que "este es tu anuncio de Navidad. Tú también haces que la vida de las personas vaya mejor. Consigues complacer sus ilusiones, no sé, que un hijo pueda estudiar fuera, o que una familia se pueda comprar una casa", en referencia a los servicios que presta la entidad bancaria.

El vídeo finaliza con una voz en off agradeciendo a sus clientes ser parte de su vida y de su navidad.