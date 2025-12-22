Luz verde ambiental de la Xunta al parque eólico de Inditex en el puerto exterior de A Coruña

Inditex tiene luz verde ambiental para poner en marcha su proyecto eólico en el puerto exterior de A Coruña. La Consellería de Medio Ambiente ha emitido este mes la declaración de impacto ambiental favorable de la iniciativa, al considerarla compatible con la preservación del patrimonio natural y la biodiversidad y con la protección y la conservación del patrimonio cultural.

El OK ambiental ha sido publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOGA), un año después de que la multinacional textil solicitase a la Xunta las autorizaciones administrativas para construir un parque eólico con tres aerogeneradores de 6,6 megavatios cada uno con los que suministrar energía a sus instalaciones en el polígono de Sabón (Arteixo) y a otras empresas asentadas en el puerto exterior.

En la información pública que el año pasado envió a la Xunta, Inditex detallaba que el presupuesto de ejecución material del parque eólico en punta Langosteira sería de 21,7 millones de euros, de los que 17,4 corresponderían a los aerogeneradores y el resto a las infraestructuras complementarias, entre las que está una torre de 115 metros de altura para medir la velocidad del viento.

En el mismo documento la compañía textil estimaba un coste total del proyecto de 30 millones, al sumar los impuestos. La ejecución entrañaría un plazo de doce meses a partir de su autorización, que acaba de obtener.

Aunque Inditex pidió las autorizaciones para su parque eólico en 2024, fue tres años antes cuando dio a conocer el proyecto tras solicitar una concesión en el puerto exterior para instalar tres molinos eólicos con los que generar energía sostenible para el consumo de las instalaciones portuarias y de sus fábricas y oficinas en Sabón.

De acuerdo con la memoria anual del grupo textil del año pasado, se trata de un proyecto de "autoconsumo destacable” que se realizará en colaboración con la Autoridad Portuaria de A Coruña. "A través de esta iniciativa buscamos generar la energía renovable necesaria para cubrir la demanda eléctrica anual de nuestra sede en Arteixo y, además, abastecer de energía eléctrica limpia a las infraestructuras del puerto", explica Inditex en su memoria.

El del grupo textil es uno más de los proyectos industriales de la estrategia Green Port que promueve el Puerto de A Coruña. Entre otros planes están los impulsados por Ferrovial, Navantia, Acciona, Saitec, Esteyco, Amper, Gri Renewable y Cobra para la fabricación de componentes de eólica marina.