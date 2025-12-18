Lidl eleva su impacto económico en Galicia hasta los 533,6 millones de euros

La actividad de Lidl en Galicia continúa al alza y ya alcanza una aportación anual de 533,6 millones de euros a la economía autonómica, lo que supone un incremento del 15,5% respecto al ejercicio anterior, según el Informe del impacto corporativo de Lidl en España 2024.

Desde 2018, la contribución de la compañía al PIB gallego se ha incrementado más de un 70%, consolidando su presencia en el territorio.

El estudio, elaborado por PwC y centrado en el periodo comprendido entre marzo de 2024 y febrero de 2025, refleja que Lidl ya representa el 0,71% del PIB de Galicia, con avances en todos los indicadores analizados.

El impacto directo, indirecto e inducido de la compañía ha crecido de forma sostenida gracias al aumento de compras a proveedores locales, la expansión de su red comercial y el refuerzo de su plantilla.

Por provincias, A Coruña lidera la aportación económica, con 238,3 millones de euros, seguida de Pontevedra (176,3 millones), Lugo (70,1 millones) y Ourense (49 millones).

Especialmente significativo es el caso de Lugo, que se sitúa como la provincia española donde más ha crecido el impacto de Lidl en los últimos seis años, con un aumento acumulado superior al 150%.

El director regional de Lidl en Galicia, Jaime Herrá, destaca que estos resultados reflejan un compromiso firme con la comunidad gallega, basado en la colaboración con proveedores de proximidad, la estabilidad del empleo y una estrategia continuada de modernización y apertura de establecimientos en la comunidad.

El crecimiento económico viene acompañado de cifras récord en generación de empleo. En el último año, Lidl ha impulsado cerca de 11.000 puestos de trabajo en Galicia, entre empleo directo, indirecto e inducido, lo que supone un aumento superior al 15%.

La compañía se sitúa ya muy cerca de sostener el 1% del empleo total de la comunidad, con un peso superior a la media nacional.

A nivel estatal, Lidl consolida su papel como uno de los grandes motores de la economía española, con una contribución al PIB de 9.238 millones de euros y más de 190.900 empleos vinculados a su actividad. Además, la cadena refuerza su apuesta por el producto nacional, con exportaciones que superan los 4.000 millones de euros, afianzando su posición como referente del sector de la distribución en España.