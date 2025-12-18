Inditex firma un máximo en Bolsa: Citi y Jefferies ven capitalización en 200.000 millones

Marta Ortega, de pie en el centro, en la junta de accionistas de Inditex. Quincemil

Las acciones de Inditex han firmado este jueves un máximo histórico en Bolsa al anotarse un alza de un 2,55%, hasta situarse en los 56,2 euros por título, tras recibir un redoblado respaldo por parte del mercado que ha prolongado el 'rally' alcista iniciado a principios de mes con unos resultados que batieron las expectactivas.

En concreto, este misma jornada la firma Jefferies ha revisado al alza el precio objetivo de la compañía, de los 51,5 a los 67 euros, con una recomendación de 'comprar'. A día de hoy, esta es la visión más optimista sobre el conglomerado textil, seguida por Citi, que situó a principios de mes el precio objetivo en los 63 euros.

En el caso de Jefferies, el potencial alcista de Inditex arroja una capitalización bursátil superior a los 200.000 millones de euros --para Citi, se sitúa en 196.000 millones--, si bien este jueves ha cerrado por el momento con un máximo inédito en los 175.155 millones de euros.

Según los datos del mercado consultados por Europa Press, el conglomerado textil acumula en 2025 una revalorización de más de un 13%.

Con todo, cabe destacar que la cotización de Inditex a lo largo del ejercicio ha sido anémica, cuando no negativa, en tanto que entre mediados de marzo y principios de este mismo mes la acción se negoció por debajo de los niveles de cierre de 2024 y llegó a tocar un mínimo en agosto en los 40,8 euros.

El 'rally' alcista de estas dos últimas semanas --que ha propiciado los nuevos máximos-- se explica por los últimos resultados trimestrales de la compañía, que batieron por completo las expectativas del mercado.

En concreto, el pasado 3 de diciembre el conglomerado comunicó un beneficio histórico en el tercer trimestre, de agosto a octubre, con un alza del 9%, hasta los 1.831 millones, y una subida del 4,9% en las ventas, hasta los 9.814 millones.

De este modo, Inditex registró un beneficio neto de 4.622 millones de euros durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre), lo que supone un aumento del 3,9% respecto a un año antes.

Desde el día previo a la comunicación de estos últimos resultados, Inditex acumula una revalorización en Bolsa de un 14,5%.

OPINIÓN DE BESTINVER

Bestinver, firma de inversión enmarcada en el grupo Acciona, ha reseñado este jueves en un informe que "la excelente ejecución de Inditex impulsó los márgenes y la generación de caja en los últimos resultados".

"El informe de resultados también superó las expectativas del mercado", ha apuntado la entidad, que ha reiterado su recomendación de 'comprar' tras revisar al alza el precio objetivo, hasta los 59-64 euros.

Entre otros asuntos, la entidad ha valorado sobre Inditex su control riguroso de costes e inventario y el dinamismo comercial para acelerar ventas, así como el modelo de negocio diferenciado que les proporciona la agilidad suficiente para limitar las rebajas y mejorar la rentabilidad.

Además, desde Bestinver han apuntalado que ven potencial de crecimiento en sus estimaciones para 2026 a través de las divisas, un margen bruto más sustancial y menores costes financieros.

"En general, creemos que Inditex ofrece un perfil de riesgo/recompensa favorable para el próximo año", han remachado.