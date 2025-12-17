Trabajadores de Industrias Losán en Curtis (A Coruña) denuncian tres mensualidades sin cobrar

El comité de Industrias Losán denuncia que lleva tres meses sin cobrar, correspondientes a octubre, noviembre y extra de Navidad, por lo que anuncia un calendario de movilizaciones que comenzará el 29 de diciembre ante el servicio de mediación (SMAC) de A Coruña a las 10:15 para reclamar "soluciones urgentes".

En un comunicado recogido por Europa Press, el comité alerta de que la situación llegó a un "punto límite" tras dos años de una "situación económica extremadamente grave" en los que ha reconocido una deuda superior a 200 millones de euros, con los principales acreedores en la SEPI y entidades bancarias.

"La empresa vive instalada en un proceso de reestructuración permanente que, lejos de ofrecer soluciones, está siendo pagado directamente por el personal", afirma.

Grupo Losán es una empresa familiar con origen en Curtis (A Coruña), en donde tiene su matriz dedicada al revestimiento de maderas y fabricación de papel melamínico.

También cuenta con una planta en Vilasantar, además de oficinas centrales en A Coruña. Cuenta con centros en otras comunidades, como Castilla y León y Castilla-La Mancha, así como en otros países.

Denuncia actualmente no existe "información clara, ni plazos ni garantías reales" sobre una supuesta entrada de inversores en un plan de reestructuración negociado con la SEPI.

Además de continuos retrasos en el abono de nóminas, los trabajadores se quejan de que no se ha hecho efectiva la subida del 3,4% de salarios recogida en el convenio de 2025.

"No hay soluciones a la vista ni compromisos firmes a corto plazo", resume, en una situación de "incertidumbre" que afecta a 1.500 trabajadores en todas las plantas de España, 200 de ellos en los centros de trabajo de Galicia.