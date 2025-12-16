Rueda apuesta por impulsar en Galicia un ecosistema industrial basado en la sostenibilidad

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, apostó este lunes por seguir impulsando en Galicia un ecosistema industrial asentado en la sostenibilidad y la economía circular, durante la inauguración de la nueva planta de reciclaje y fundición de la empresa Cortizo en el municipio de Coirós.

Acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, Rueda destacó que esta nueva instalación supone un paso decisivo en el compromiso de la compañía con la reutilización y la correcta gestión de residuos, además de servir como ejemplo para el conjunto del tejido industrial gallego.

"Es un gusto ver cómo empresas gallegas que empezaron muy poco a poco hoy tienen este tamaño y siguen teniendo claro que el secreto está en hacer las cosas bien", afirmó.

El presidente subrayó que crecer industrialmente es compatible con respetar cada vez más el medio ambiente, incluso en un contexto de dificultades regulatorias.

En este sentido, agradeció a Cortizo una inversión cercana a los 40 millones de euros realizada en el rural gallego, destacando que este tipo de proyectos contribuyen a reforzar la marca Galicia Calidade en todo el mundo.

"Tiene que ser mucho más que paisajes y gastronomía; es también aquello que se hace bien aquí y de lo que nos sentimos orgullosos", señaló.

Apoyo institucional a la economía circular

Rueda puso en valor la importancia de contar con referentes industriales reales que ayuden a extender la sostenibilidad en el conjunto del sector productivo, recordando que en 2024 la Xunta aprobó el nuevo Plan de gestión de residuos industriales de Galicia (PRIGA).

Este plan movilizará 75 millones de euros hasta 2030 con el objetivo de avanzar en la economía circular y reducir la generación de residuos.

Entre las medidas incluidas, el presidente destacó la creación de una oficina pionera de asesoramiento a las industrias, destinada a orientar a las empresas en sus procesos de adaptación ambiental.

Además, avanzó que el Gobierno gallego trabaja en agilizar la tramitación ambiental sin rebajar el rigor ni la exigencia, una línea que se plasmará en la futura Ley de administración ambiental simplificada, cuyo trámite de audiencia e información pública finalizó el pasado mes.