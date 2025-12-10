Los principales clubes empresariales de Galicia se unen para impulsar el crecimiento económico

El Club Cámara Noroeste ha firmado nuevos convenios de colaboración con tres destacadas organizaciones empresariales de Galicia: el Círculo de Empresarios de Galicia, el Club Financiero de Santiago y Nordés Club Empresarial. El objetivo de este acuerdo es fortalecer las relaciones entre entidades, promover la cooperación y consolidar un ecosistema empresarial gallego más conectado y competitivo.

Los convenios fueron suscritos por Antonio Couceiro, presidente del Club Cámara Noroeste; María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia; Roberto Pereira, presidente del Club Financiero de Santiago; y Ángeles Ríos, presidenta de Nordés Club Empresarial.

Estos acuerdos refuerzan la apuesta conjunta por facilitar el intercambio de información, generar oportunidades de negocio y fomentar la colaboración entre los socios de cada una de las entidades.

Durante la firma, Antonio Couceiro destacó que “este acuerdo refuerza nuestra apuesta por un tejido empresarial más conectado, abierto y colaborativo. La colaboración entre clubes es clave para impulsar el crecimiento económico y la competitividad de Galicia”.

En la misma línea, María Borrás señaló que la colaboración estratégica entre entidades “no solo fortalece a cada organización, sino que fortalece a Galicia como ecosistema empresarial”.

Roberto Pereira añadió que “la mejor receta para ser más grande y competitivo es la colaboración e integración de las organizaciones”, mientras que Ángeles Ríos subrayó que la firma “es consecuente con nuestro lema: ‘Creamos conexiones’, y abre un excelente espacio de colaboración empresarial en A Coruña y su ecosistema”.

Los convenios incluyen medidas como el acceso recíproco limitado de los socios a instalaciones y actividades de las entidades, organización conjunta de eventos y difusión de actos mediante streaming, coordinación para la defensa de intereses empresariales ante administraciones públicas o intercambio de información relevante y detección de oportunidades de negocio, entre otras.