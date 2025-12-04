Zara se une a Bonilla a la Vista en una nueva colección de ropa: "La icónica churrería de A Coruña"

Zara Kids se une a Bonilla a la Vista en una nueva colección de ropa: "La icónica churrería de A Coruña" Zara.com

Zara lo ha vuelto a hacer. La marca de moda gallega vuelve a colocar a A Coruña en el punto de mira, esta vez con una colección de ropa infantil inspirada en el chocolate con churros de Bonilla a la Vista. La línea incluye sudaderas, camisetas y una colonia con aroma a cacao.

Las imágenes de la campaña 'Bonilla a la Vista x Zara' se realizaron en uno de los locales más conocidos de la churrería en la ciudad: el de la calle Galera, en pleno centro de la ciudad herculina. En su página web, el grupo describe a Bonilla a la Vista, en inglés, como "la churrería icónica de A Coruña".

En esta ocasión, Zara apuesta por una paleta de colores otoñal con marrones, rojo burdeos y gris, y también por los colores identificativos de la marca, el blanco y el azul, presentes en varias sudaderas y camisetas con su logotipo, presumiendo así de esta histórica empresa fundada en 1932 en la ciudad. En la parte trasera de algunas de las prendas se puede leer: "I love churros" y "I love Bonilla".

zara bonilla 1 Zara.com

No es la primera vez que Bonilla está relacionada con Zara: el pasado verano lanzaron una colección infantil de ropa y en sus tiendas efímeras navideñas en ocasiones se ha podido degustar chocolate con churros de la marca coruñesa, formándose grandes colas, al igual que ocurre habitualmente en las diferentes sedes de Bonilla repartidas por la ciudad.

Asimismo, las tallas de estas prendas van desde el año y medio hasta los 14 años, algunas de ellas tienen cortes amplios. Los precios van desde los 10,95 a los 25,99 euros. También cuentan con línea de mujer que abarca tallas más grandes. La línea está disponible en el Zara de Juan Flórez en A Coruña, la primera tienda en el mundo de la marca, y en la página web.