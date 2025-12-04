Grupo Lence celebra su 50 aniversario en Lugo remarcando el papel decisivo de ganaderos

El Grupo Lence celebró este jueves sus cincuenta años de historia con un acto multitudinario en las instalaciones de la calle Agricultura, en el polígono de O Ceao, donde los ganaderos fueron los protagonistas de la jornada.

La conmemoración, según informa Europa Press, comenzó por la mañana en Benigno Rivera, donde los ganaderos invitados visitaron el mural recientemente inaugurado y posaron para una fotografía de familia. Sobre las 11:00 horas, la celebración se trasladó a las instalaciones de O Ceao. En esta ubicación tuvo lugar un acto que contó con la presencia del concejal de Dinamización Económica de Lugo, Mauricio Repetto —en representación del alcalde— y de la conselleira de Medio Rural, María José López.

Dos vídeos, uno dedicado a los ganaderos de Leche Río y otro a la propia trayectoria empresarial del Grupo Lence, abrieron y cerraron las intervenciones institucionales. La nota musical la puso Abraham Cupeiro, con una demostración magistral de cómo crear instrumentos a partir de objetos de lo más diverso. El evento concluyó con un cóctel.

El acto estuvo conducido por Carmen Lence, CEO del grupo, quien centró su discurso en el trabajo diario de los "300 ganaderos que colaboran con nosotros y que son la base sólida sobre la que se sostiene esta casa".

Lence recordó que el éxito de la empresa se ha forjado con "esfuerzo, compromiso, resiliencia y sueños que poco a poco se hicieron realidad". También puso en valor que Grupo Lence es la única empresa gallega entre las diez lácteas más grandes de España, a pesar de que más del 40% de la leche que se consume en el país procede de Galicia.

Subrayó además que el grupo compra toda su materia prima en Galicia y también la transforma íntegramente en la comunidad autónoma, "generando empleo, industria y riqueza, y contribuyendo al desarrollo de esta tierra".

Destacó igualmente el apoyo continuado al deporte gallego y las numerosas colaboraciones solidarias, "con iniciativas que ponen en valor el rural". "Formar parte de esta historia es formar parte de una filosofía de vida", concluyó.

Apuesta por el rural lucense

Por su parte, Mauricio Repetto felicitó al Grupo Lence por su contribución a la dinamización del rural, que calificó como "un ejemplo a seguir", tanto por su desarrollo empresarial como por su compromiso con el deporte y con el territorio.

La conselleira de Medio Rural, María José López, recordó la trayectoria paralela entre su vida y la del grupo, "una empresa que nació al mismo tiempo que yo y con la que siempre estuve muy vinculada". Felicitó a Carmen Lence "por seguir los pasos de quien lo hizo bien desde el principio y por apostar decididamente por Lugo".

López destacó que el sector lácteo es para la provincia un motor de desarrollo, pero advirtió de que "sin ganaderos y sin agricultores no hay manera de sostener el territorio", animando a trasladar este mensaje tanto al rural como a las ciudades.

Sobre el Grupo Lence, la conselleira lo definió como "un ejemplo de compromiso con el territorio y con la gente, por poner en valor un modo de vida", y recordó la figura de Jesús Lence, fundador del grupo, que actuó como "un auténtico instrumento financiero" para apoyar a los ganaderos en épocas en las que los intereses eran muy elevados y resultaba difícil invertir para crecer o modernizarse.

López afirmó que el Grupo Lence es "un referente empresarial que ha aportado modernidad a un sector que lo necesitaba y que continúa innovando".

También quiso reconocer el trabajo de los ganaderos, "que han convertido el sector lácteo de la provincia en un referente en España y en Europa". Puso en valor el peso económico del sector en Galicia, destacando el avance de las granjas robotizadas, y rindió homenaje a los productores "que hacen el mejor producto posible, ese oro blanco que traspasa fronteras".