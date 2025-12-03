Viaqua desaparece como marca en Galicia y se integra en el grupo Veolia

Imagen de una infraestructura de Viaqua en Santiago de Compostela. Viaqua.

Veolia, líder mundial en transformación ecológica, inicia una nueva etapa en España al integrar todas sus actividades de agua, energía y residuos bajo una única organización y marca, un movimiento que agrupa a más de 18.000 profesionales y que busca dar una respuesta más eficaz a los crecientes desafíos medioambientales del país.

Este paso se enmarca en el plan estratégico GreenUp 2024-2027, orientado a acelerar soluciones de descarbonización, descontaminación y regeneración de recursos.

En este proceso, Viaqua, la operadora de agua del grupo en Galicia, pasará a llamarse Veolia, consolidándose como socio estratégico en los 48 municipios en los que ya gestiona el ciclo del agua.

La agrupación de más de 100 marcas locales bajo una sola identidad persigue reforzar la presencia del grupo en España y facilitar la implantación de soluciones innovadoras en un contexto marcado por sequías, olas de calor, incendios y una creciente desertificación.

El grupo avanza con el objetivo de incrementar sus ingresos un 40% entre 2023 y 2030, tras registrar 2.840 millones de euros en 2024.

Solo en 2025 ha realizado seis adquisiciones estratégicas en eficiencia energética y tecnologías bajas en carbono, mientras continúa garantizando suministros de agua resilientes ante la presión de la escasez.

Veolia ha invertido 800 millones de euros entre 2019 y 2024 en agua, residuos y energía, presta servicio de agua potable a 13 millones de personas, trata 825.000 toneladas de residuos al año y produce 2,7 millones de MWh de energía local.