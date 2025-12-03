Inditex se dispara casi un 9% tras presentar resultados con un tercer trimestre histórico

Las acciones de Inditex han liderado este miércoles las ganancias del Ibex 35 al impulsarse un 8,86%, hasta situar el precio unitario de sus acciones en los 53,42 euros, tras presentar de nuevo unos resultados de récord, con un beneficio neto de 4.622 millones de euros durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre), lo que supone un aumento del 3,9% respecto a un año antes.

Según los datos del mercado consultados por Europa Press, el conglomerado textil ha dejado de marcar un resultado negativo en el cómputo total de 2025, en tanto que ahora atesora una revalorización de un 7,6% desde el cierre del pasado año.

Asimismo, la capitalización bursátil ha cerrado en los 166.490 millones de euros y la acción ha vuelto a mirar de frente a sus máximos históricos, cosechado hace justo un año al filo de los 56 euros por título.

La compañía ha logrado estos resultados después de disparar sus ganancias y ventas en el tercer trimestre, entre agosto y octubre, al elevar un 9% su beneficio neto, hasta los 1.831 millones de euros, lo que supone el nivel más alto logrado hasta ahora para un tercer trimestre, e incrementar las ventas un 4,9% hasta los 9.814 millones de euros, con un alza del 8,4% a tipo de cambio constante.

En el conjunto de los nueve primeros meses de su año fiscal, las ventas del grupo ascendieron a 28.171 millones de euros, un 2,7% más, mientras que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 6,2%.