Inditex consolida su crecimiento con un 2,7% más de ventas y un 3,9% más de beneficio en nueve meses

El consejero delegado, Óscar García Maceiras y la presidenta de Inditex, Marta Ortega, en la junta de accionistas de 2025.

Inditex completa los nueve meses del ejercicio fiscal 2025, del 1 de febrero al 31 de octubre, con un nuevo récord: crecimiento en ventas y en beneficio neto respecto al mismo periodo del año pasado, del 2,7% y el 3,9% respectivamente.

La facturación de la multinacional textil, con una "evolución satisfactoria tanto en tienda como online", alcanza los 28.171 millones de euros, frente a los 27.422 de 2024, que habían supuesto entonces un aumento interanual del 7,1%. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 6,2%.

Las ganancias en los primeros nueve meses suben hasta los 4.622 millones, un incremento inferior al del pasado año, que había sido del 8,5% (4.449 millones) respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En el tercer trimestre del ejercicio, de agosto a octubre, las ventas subieron un 4,9% hasta los 9.814 millones de euros, mostrando una mejora, con un incremento del 8,4% a tipo de cambio constante, informa la compañía este miércoles en su balance de resultados.

El beneficio neto en este periodo creció un 9% hasta los 1.831 millones de euros. "Continuamos con una fuerte generación de fondos. La posición financiera neta fue de 11.268 millones de euros al final del período".

Creatividad, modelo de negocio integrado, diversificación

"Todas las líneas de gasto han mostrado una evolución favorable", señala la empresa, que destaca una vez más la continuidad de "su sólido desempeño operativo". "La creatividad de nuestros equipos, el modelo de negocio totalmente integrado y nuestra diversificación son motores clave para esta sólida ejecución", explica en la presentación de sus resultados económicos.

Los gastos operativos crecieron un 2,4%, 29 puntos básicos por debajo del crecimiento de las ventas. Incluyendo todos los cargos por arrendamientos, los gastos operativos crecieron 33 puntos básicos por debajo del crecimiento de las ventas.

El resultado operativo (Ebitda) creció un 4,2% y se situó en 8.303 millones de euros. El EBIT creció un 4,8%, hasta 5.943 millones de euros.

El resultado antes de impuestos creció un 3,6%, alcanzando los 5.964 millones de euros con un margen del 21,2%.

Tienda de Zara en la calle Juan Flórez, A Coruña, reabierta por su 50 aniversario. Quincemil

De cara al último trimestre del ejercicio, la compañía fundada por Amancio Ortega resalta que las colecciones de la campaña otoño-invierno "siguen siendo bien recibidas por nuestros clientes". Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, con la campaña del Black Friday y el comienzo de la de Navidad, han crecido un 10,6% con respecto al mismo periodo de 2024.

El dividendo final del ejercicio 2024 (0,84 euros por acción) se pagó el 3 de noviembre de 2025.

Plan logístico

Inditex opera en 214 mercados con baja cuota de mercado en un sector fragmentado, apunta el último informe de resultados. La empresa planifica nuevas mejoras en la productividad a través de la "optimización de las tiendas".

Las inversiones del actual ejercicio responden al fin de incrementar la capacidad operativa y obtener eficiencias "que están siendo reinvertidas en el negocio aumentando la diferenciación". Inditex estima una inversión ordinaria de alrededor de 1.800 millones de euros, centrada en la expansión del negocio con 900 millones destinados a incrementar la capacidad logística en los ejercicios 2024 y 2025.

El objetivo de este plan logístico es reforzar las capacidades de Inditex para acometer las oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo a nivel global.

El centro de distribución de Zaragoza II ya está operativo. Y en octubre de este año se inauguró el nuevo edificio de Zara en Arteixo (A Coruña), de más de 200.000 metros cuadrados, que alberga los equipos de producto de Zara Mujer y Zara Niño, con "la sostenibilidad y la tecnología como elementos clave".