La Cámara Oficial Mineira de Galicia celebra su centenario con homenaje a sus presidentes

La Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) conmemoró hoy sus 100 años de actividad con un acto celebrado en el Hotel Monumento San Francisco, donde se rindió homenaje a los doce presidentes que han dirigido la institución desde su fundación en 1925 hasta la actualidad.

El evento reunió a familiares de los primeros presidentes, a los mandatarios de etapas recientes, empresarios del sector, así como al delegado del Gobierno, Pedro Blanco, la Conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, y al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Durante la ceremonia, los asistentes pudieron contemplar la creación de un galardón único en cerámica de Buño, diseñado especialmente para el centenario, y recorrer la historia de la COMG a través del primer boletín de la entidad y del libro conmemorativo editado por José Salgado, que repasa un siglo de minería gallega.

La presidenta de la COMG, Cecilia Trancón, subrayó que el centenario representa el reconocimiento a generaciones de profesionales, empresas y administraciones que han hecho de la minería gallega una tradición y un pilar estratégico para la transición energética, la innovación y el desarrollo industrial.

Trancón destacó la labor de la institución en unir a quienes trabajan en el subterráneo gallego y expresó su orgullo por contribuir a esta labor en el año de celebración del centenario.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, resaltó que la minería lleva un siglo generando empleo, fijando población en el rural y transformando recursos en oportunidades.

Blanco puso en valor las más de 350 explotaciones activas, 5.000 empleos directos y más de 330 millones de euros de producción anual, y destacó el compromiso del Ejecutivo central con un sector sustentable, innovador y estratégico para la región.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, enfatizó la importancia de la colaboración público-privada y la oportunidad que supone la explotación de minerales críticos para el desarrollo industrial y energético de Galicia.

La conmemoración incluyó la XVIII edición de los premios Santa Bárbara, que reconocen la trayectoria, la comunicación y la minería sostenible.

En esta ocasión, se destacó la labor de José Luis Fernández Piñeiro, por su trayectoria de más de 50 años vinculada al sector y su contribución al desarrollo de la minería de áridos y metales preciosos en Galicia; la labor de Pablo Núñez Fernández en comunicación, acercando la geología y la minería a la sociedad y fomentando el diálogo europeo sobre materias primas; y el programa Campo Sementa, impulsado por Cerámica Campo, por su impacto en la formación técnico-práctica y el desarrollo profesional de nuevas generaciones, recogido por Jacobo Campo, director general de la compañía.

Las actividades del centenario incluyeron también la exposición itinerante "Tesouros da terra", que recorrió ciudades y municipios gallegos para mostrar la historia de la minería desde la antigüedad hasta la actualidad, así como un ciclo de almuerzos para analizar el pasado, presente y futuro de Galicia y su sector industrial.

Además, la COMG renovó su imagen corporativa con el lema Cen anos de minería unidos polo futuro de Galicia, consolidando la celebración de un siglo dedicado a la promoción y defensa de la riqueza mineral gallega.