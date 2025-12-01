El Clúster TIC hace mayoría en oferta de servicios de ciberseguridad para pymes de Galicia

El presidente del Clúster TIC, primero por la izquierda, en una jornada sobre IA y empresa en la Cidade das TIC.

Las amenazas digitales ponen en peligro los activos, la actividad y los proyectos de las empresas de cualquier tamaño. Cuanto mayores son mejor protegidas estarán, pero las pequeñas y medianas no tienen la misma capacidad de protección. Galicia ofrece seguridad digital por medio de herramientas tecnológicas diseñadas por sus firmas especializadas.

Once compañías socias del Clúster TIC Galicia han conseguido la homologación necesaria para poder ofrecer servicios de ciberseguridad a pymes gallegas en el marco del programa Empresa Cibersegura 2025, del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Aaccentia, Aldaba, Altia, Emetel, Enxenio, Forensic & Security, Inetum, Infonet, Tarlogic, Itelsis y NTT Data forman parte de los 18 proveedores homologados por la Xunta de Galicia para reforzar la protección de las empresas gallegas mediante medidas que salvaguardan sus activos críticos, reducen la exposición a ciberataques y permiten prevenir, detectar, responder de forma ágil y recuperarse ante posibles amenazas en el entorno digital.

Las pymes interesadas en acceder al programa Empresa Cibersegura 2025 deben formalizar su solicitud antes del 10 de diciembre a las 14:00 horas, a través de la sede de la Xunta, presentando tres ofertas de proveedores homologados, así como un acuerdo con alguna de estas entidades, entre otros requisitos.

Si resultan beneficiarias de estas ayudas, podrán recibir los servicios especializados en materia de ciberseguridad con una cobertura del 75% del coste del presupuesto, hasta un máximo de 30.000 euros por empresa, siempre y cuando el gasto subvencionable se sitúe entre 18.000 y 40.000 euros. En caso de que se supere esta última cifra, la subvención se aplicará únicamente sobre los primeros 40.000 euros, conforme al límite máximo establecido.

Servicios de seguridad

Entre las actuaciones subvencionables figuran el diagnóstico de madurez y análisis de riesgos, servicios de seguridad gestionada de pago, migración segura a cloud, protección de entornos industriales (OT), hacking ético, acciones de sensibilización y concienciación, implantación de políticas de seguridad conforme al marco del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) o la Directiva NIS2, así como servicios de acompañamiento estratégico tipo CISO as a Service, entre otros.

"Este programa es una excelente oportunidad para las pymes, ya que les permite acceder a servicios de ciberseguridad avanzados, adaptados a su tamaño y necesidades a un coste mínimo", señala Antonio Rodríguez del Corral, presidente del Clúster TIC de Galicia. "Con la garantía y la tranquilidad de estar en las mejores manos, a través de empresas gallegas de reputada trayectoria en el ámbito de la ciberseguridad", añade.