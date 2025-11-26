Tecnología y estrategia, claves del despegue de la microempresa gallega según los estudios de ERLAC para IGAPE

Aprovechar el capital tecnológico de Galicia - y, específicamente, del área coruñesa -, implementar mejoras organizativas básicas, apostar por las certificaciones técnicas en formación y no temer a los cambios emergentes, sino anticiparse para usarlos a favor. Estas son algunas de las conclusiones que, a modo de receta, prescribieron ayer los tres ponentes del acto empresarial organizado por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC), con el apoyo de la Xunta, en las instalaciones del Nordés Club Empresarial. Una jornada en la que se completó todo el aforo, con la asistencia de medio centenar de representantes de empresas y clústers de diversos sectores, y la intervención de la responsable de Asesoramiento Empresarial e Atracción de Investimentos de la Oficina Económica de Galicia, dependiente del IGAPE, Ana Núñez.

Los expertos José María Rivas, Marcos Ramos y Carlos Sánchez-Tembleque desgranaron los resultados de los tres informes que pretenden apoyar la detección de oportunidades, el impulso de la productividad, el fomento del emprendimiento y la mejora de las relaciones laborales en el contexto de aceleración tecnológica actual. Rivas, CEO de RMCI Ingeniería, comenzó subrayando la importancia de reforzar la organización y estructura de las microempresas, el 98% del tejido gallego, para que puedan sacar rendimiento de las aplicaciones tecnológicas y ser más competitivas. En este sentido, apostó por la incorporación de figuras externas en consultoría tecnológica, ante la falta de recursos humanos internos cualificados para ello. El empresario, además, aboga por las mejoras organizativas, la gestión por procesos y la toma de decisiones basada en indicadores como elementos que han de incorporarse también al día a día de las compañías de pequeño tamaño.

El ex director del servicio de Estudios de Banco Pastor y también docente en ERLAC, Carlos Sánchez-Tembleque, se enfocó en la afectación de la IA y la digitalización a las microempresas. Desde una perspectiva optimista, el economista recordó que Estados Unidos, país con mayor implantación de la inteligencia artificial, continúa en pleno empleo, con un 4,3% de paro, y destacó el incremento del valor añadido y la productividad que pueden acarrear los desarrollos tecnológicos.

El análisis de Marcos Ramos, gerente de Personal de ABANCA, versó en torno a la realidad sociodemográfica y, por tanto, laboral, de una comunidad envejecida como es Galicia, para describir los vectores de mejora en materia de recursos humanos. En cuanto a formación, Ramos apuntó a la importancia de las certificaciones técnicas, más allá de las titulaciones universitarias y de formación profesional. Destacó que Galicia es la tercera comunidad española con más personas tituladas en la rama STEM, con un 26%, siete puntos por encima de la media nacional. Dirigió también la atención al fenómeno de la migración laboral, a la internacionalización como agente de transformación y a la necesidad de continuar mejorando la fiscalidad, los permisos y la acogida, más allá de la última modificación normativa en materia de extranjería.

A la exposición de los tres estudios siguió un animado coloquio, moderado por el tecnólogo y empresario José Manuel Ferreira Dapía, que sirvió para tomar nota de algunas de las inquietudes de empresas y autónomos. Hay que recordar que, por su condición de centro universitario especialmente vinculado al sector empresarial, ERLAC se ha configurado como un auténtico puente de intercambio de información útil entre la Administración, el ámbito académico y el de la economía real. Por ello, es punto colaborador de la Oficina Económica de Galicia, el organismo que la Xunta, a través del Igape, puso en marcha hace dos años para centralizar todas las consultas, ayudas y gestiones relacionadas con el apoyo a las iniciativas emprendedoras y empresariales de la comunidad.