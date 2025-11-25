La Cámara de A Coruña pone en contacto a 650 jóvenes con 300 puestos en su Feria de Empleo

Jóvenes en la feria de empleo de la Cámara de A Coruña.

El talento está para ser empleado y no siempre es fácil llegar a esta meta en el mercado laboral. Los jóvenes que buscan trabajo al finalizar sus estudios han tenido una oportunidad de divisar su futuro este martes en la XVIII Feria de Empleo Talento Joven organizada por la Cámara de A Coruña en Palexco.

El encuentro ha juntado a 650 jóvenes con 66 empresas que acudieron con unos 300 procesos de selección. Los puestos que las compañías necesitan cubrir demandan personal para trabajar en áreas comerciales, de energía, ventas, construcción y seguros, entre otras.

La Cámara ofreció este año un servicio de asesoramiento para orientar a aquellos jóvenes con ideas emprendedoras, y los asistentes también pudieron asistir a talleres en los que se abordaron estrategias útiles para participar en procesos de selección.

Entre las empresas que buscan nuevos perfiles y que los jóvenes pudieron conocer en la feria están Acciona, Aena, Carrefour, Citanias, Commcenter, Disashop, El Pulpo, Gadisa, Generali, Grupo Aluman, Grupo Calvo/ Nauterra, Grupo Malasa, Nortempo, Ilunion, Leroy Merlin, LN Consultores, Luckia, el Ministerio de Defensa, Nordés Ancín, Northius, Ocaso, Prace, Repsol y The Style Outlets.

En el acto de inauguración participaron el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais de la Xunta, Pablo Fernández, y el vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Abril.

"Para nosotros, cada joven inscrito en Garantía Juvenil en nuestra demarcación representa un compromiso y una responsabilidad. Por eso, a través del Programa Talento Joven, un equipo de profesionales de la Cámara trabaja día a día para acompañaros, orientaros y ayudaros a enfrentar con mayor confianza un mercado laboral que sabemos que es exigente, pero también que está lleno de posibilidades", destacó Abril.

El secretario xeral señaló que la feria concuerda con la apuesta del Gobierno gallego por la formación y retención del talento joven. Una estrategia, añadió, que se reforzará en 2026 con medidas que supondrán una inversión de cerca de 30 millones de euros.