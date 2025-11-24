El ERE de Telefónica afectará según la voluntariedad entre sus 500 trabajadores en Galicia

Fachada de la sede de Telefónica, en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La plantilla de Telefónica en Galicia se sitúa en torno a los 450-500 trabajadores, según los últimos datos de que disponen los sindicatos, que, consultados por Europa Press, señalan que la afección de este último expediente de regulación (ERE) volverá a depender de si hay voluntariedad.

Hace dos años, cuando la plantilla de Telefónica se enfrentaba a otro ajuste en el número de sus efectivos, la empresa contaba con unos 600 empleados en la comunidad gallega.

Sin embargo, los representantes de los trabajadores apuntan que, ahora, no existen cifras territorializadas, y descartan hacer una estimación, toda vez que si la dirección acepta que sean salidas voluntarias "dependerá de quien se apunte".

Este lunes, Telefónica ha concretado el ERE para un total de 5.040 personas en las tres sociedades del convenio de empresas vinculadas (Telefónica de España, Móviles y Soluciones), las principales del grupo, según ha informado UGT. Todavía falta por saber la afectación de los despidos colectivos que la teleco propondrá en otras cuatro sociedades del grupo.