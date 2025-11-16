La empresa coruñesa premiada dedicada al bienestar en la era tecnológica: "Más que técnico, la IA es un reto cultural"

Zebra Brain, el cerebro de la cebra. O "tu segundo cerebro", lema que encabeza la web de esta joven empresa de A Coruña reconocida con el accésit Innovación Nordés Club Empresarial de los Premios AJE Emprende 2025. Rocío Vega y Alba Budiño son sus fundadoras.

Dos perfiles "muy diferentes" para poner en marcha soluciones y procesos de inteligencia artificial con los que monitorizar el rendimiento de las empresas a través de evaluaciones de desempeño y planificar las estrategias de las organizaciones.

Vega es matemática, Budiño licenciada en Filosofía y Derecho; una tiene trayectoria relacionada con la IA, la otra con recursos humanos. Las dos coincidieron en Reganosa, responsables de eficiencia energética y digitalización y de talento, respectivamente. En 2022 fundaron Zebra Brain.

¿Cuál es el germen de su proyecto?

Un día, hablando con mi socia y cofundadora, debatimos sobre las evaluaciones de desempeño en las organizaciones y empresas. Creíamos que, aunque son útiles, al no ser continuas, no dejan de tener sesgos y en algunos temas no son tan objetivas como deberían, son largas y no siempre logran la utilidad.

¿Cómo hacerlas más sencillas?, nos preguntamos. Pensamos en un agente de inteligencia artificial que las hiciera más fáciles y con un seguimiento continuo.

¿Qué hace la IA en este caso?

Creamos Lira, una solución metodológica que permite conocer, a través de contactos semanales con los empleados de una organización, cómo les ha ido la semana, qué objetivos han cumplido y cuáles aún no, qué obstáculos se encuentran... como si fuera una conversación en un café con un compañero. Recoge datos y evidencias de manera continua para evaluar su rendimiento.

¿Viene a ser como una especie de psicólogo?

Algo parecido, porque tiene ese componente de seguimiento o acompañamiento de las personas para que se sientan bien, tengan bienestar en su desempeño y en su empresa.

Esas evidencias que reúne de manera objetiva las pone a disposición de los directivos de las organizaciones para que vean con claridad cómo se gestiona el talento y el rendimiento de su propia empresa.

¿Cómo cree que asumen las empresas la integración de la IA?

Es un reto técnico, pero sobre todo creemos que es más un reto cultural. Más allá de instalar un software, se preguntan dónde quedan las personas, qué funciones cumplen, cómo cambia su manera de trabajar. Esta unión de las dos visiones es donde las empresas le pueden sacar partido a la IA.

Alba Budiño y Rocío Vega. Miguel Muñiz

¿Tienen las empresas una visión abierta o recelosa?

Creo que hay un poco de todo. Quizá porque hay un desconocimiento sobre la IA, hablamos de ella como si fuera un ente que nos investiga la vida y sabe lo que va a ocurrir. Nosotras vemos la IA como una ciencia que une las matemáticas, la computación, la estadística... para entender cuál es el comportamiento inteligente y buscar qué modelo persigue nuestro cerebro para tomar decisiones.

"Debemos aprender a deliberar con la inteligencia artificial, apoyarnos en ella no solo como algo que nos quita tareas rutinarias sino que nos enseña a pensar de forma diferente" Rocío Vega, cofundadora de Zebra Brain

Explicado así, ese miedo o recelo deja de existir. A este conjunto de algoritmos que buscan modelar esta inteligencia, como a todas las personas, le tienes que dar una función, debe hacer pruebas y siempre está supervisada por una persona que tiene la responsabilidad última. Nosotros lo que debemos es aprender a deliberar con la IA, apoyarnos en ella no solo como algo que nos quita tareas rutinarias sino que nos enseña a pensar de forma diferente.

Otro programa de Zebra Brain es Form4. ¿En qué consiste?

Es como un espejo con el que ayudamos a las empresas a ver qué organización necesitan para alcanzar sus objetivos estratégicos. Me refiero a la organización de personas, de procesos, de agentes. Se hace un diagnóstico y un acompañamiento. Con este servicio estamos trabajando con empresas de distintos tamaños y sectores.

¿Quién más trabaja con ustedes?

Somos dos en Zebra Brain, pero tenemos muchos agentes de IA que nos ayudan en desarrollo de software, en la parte comercial y en la administrativa y de contabilidad.

¿Qué perspectivas tienen con sus soluciones de IA?

El reconocimiento de AJE nos impulsa a seguir desarrollando Lira y trabajamos en la prueba de concepto para que seguramente a finales de este año la pongamos a disposición de empresas para que la prueben para poder comercializarla a partir de 2026.