Santiago acoge el Congreso de Executivas de Galicia: 15 años sembrando referentes femeninos
La jornada reunirá a directivas, empresarias, mentoras y jóvenes profesionales de distintos sectores para debatir sobre innovación, sostenibilidad, bienestar y liderazgo con perspectiva de género
Santiago de Compostela se convertirá el 12 de noviembre en el punto de encuentro del liderazgo femenino gallego. La asociación Executivas de Galicia celebra en el Hostal dos Reis Católicos su Congreso anual, una cita muy especial con la que conmemora quince años impulsando referentes, alianzas y oportunidades para las mujeres del ámbito empresarial y emprendedor.
Bajo el lema “15 anos sementando referentes”, la jornada reunirá a directivas, empresarias, mentoras y jóvenes profesionales de distintos sectores para debatir sobre innovación, sostenibilidad, bienestar y liderazgo con perspectiva de género.
El evento arrancará a las 15:30 horas con la apertura y bienvenida institucional de Carmen Costas, presidenta de Executivas de Galicia. A continuación, la copywriter y storyteller Virginia Romera ofrecerá la ponencia “15 años sembrando 15 referentes”, un repaso a la trayectoria de la entidad y a su papel en la transformación del tejido económico y social gallego.
Uno de los momentos más esperados será la conversación “Juniors para ser Referentes”, que reunirá a Ana Isabel Fernández, Silvia Bello, Mari Carmen López y Mar Vivero, jóvenes profesionales que reflexionarán sobre el relevo generacional y el valor de las mentoras que abren camino.
El programa continuará con varias mesas redondas. La primera, “El valor de las personas y su bienestar”, moderada por María Caeiro Rey (Grupo Caeiro), contará con Rebeca Filgueira (Nauterra), Alejandra Mosteiro (Extend) y Elena Frade (VisualMS), centradas en la gestión del talento y la salud emocional en las empresas.
Después llegará “El valor del rural de Galicia”, con Jesús A. Méndez (Caixa Rural Galega) como moderador y la participación de Juan Carlos Pérez Rodríguez (Aldealista), Isoliña Raña (CLUN y Asociación de Empresarias Rurales) y María Caridad García Busto (Campomayor). Analizarán cómo el liderazgo femenino está transformando el rural gallego a través de la innovación y la sostenibilidad.
Redes, inspiración y reconocimiento al talento
La mesa “Sembrando alianzas para cultivar el futuro” reunirá a referentes de las principales redes empresariales gallegas: Ángeles Ríos (Nordés Club Empresarial), María Borrás (Círculo de Empresarios de Galicia), Susana Pérez (Empresarias de Galicia) y Carmen Costas, con la expresidenta Carla Reyes Uschinsky como moderadora. La charla pondrá en valor la colaboración y las sinergias entre entidades como motor de crecimiento.
La directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra, Xisela Aranda, ofrecerá una ponencia inspiradora que dará paso a la entrega de los Premios Executivas de Galicia 2025.
El galardón individual será para Dora Casal, directora ejecutiva de Roberto Verino, mientras que el premio colectivo reconocerá la labor de Mulleres do Seu, por su trabajo en la visibilidad y el empoderamiento de las mujeres del rural.
La jornada se cerrará con la actuación de la pianista y compositora Elsa Muñiz, seguida de un cóctel y sesiones de speed mentoring para favorecer el networking entre participantes.
Las entradas para asistir al Congreso pueden adquirirse a través de la web de Executivas de Galicia.
Programa
- Presentan: Mónica Martínez y Sara Castellanos
-
15.30 – Apertura y registro
-
16.00 – Bienvenida Institucional
Carmen Costas, presidenta de Executivas de Galicia
-
16.15 – Hacia 15 años sembrando 15 referentes
Virginia Romera, copywriter, storyteller, mentora y formadora
-
16.30 – Conversaciones: “Juniors para ser Referentes”
Ana Isabel Fernández Alonso, associate en Hausfeld y Executiva Junior
Silvia Bello Vieites, strategic planner y Executiva Junior
Mari Carmen López Gómez, experta en control interno en gran empresa y Referente Galega
Mar Vivero, abogada de Familia y Sucesiones y Referente Galega
-
17.00 – Mesa redonda: “El valor de las personas y su bienestar”
Modera: María Caeiro Rey, consejera delegada de Grupo Caeiro
Ponentes:
Rebeca Filgueira, directora de RRHH de Nauterra
Alejandra Mosteiro, COACH Senior Ejecutiva, mentora y socia directora de Extend
Elena Frade, responsable del Valor Personas en VisualMS.
-
17.40 – Mesa redonda: “El valor del rural de Galicia”
Modera: Jesús A. Méndez, director general de Caixa Rural Galega
Ponentes:
Juan Carlos Pérez Rodríguez, socio fundador y CEO de Aldealista
Isolina Raña, socia de CLUN, presidenta de la Asociación de Empresarias Rurales, Agripooler y Embajadora de la agri-agencia española ACODEA
María Caridad García Busto, presidenta de Campomayor
-
18.20 – Coffe Break
-
18.40 – Mesa redonda: “Sembrando alianzas para cultivar el futuro”
Modera: Carla Reyes Uschinsky, presidenta de Executivas de Galicia (2013 – mayo 2025)
Ponentes:
Ángeles Ríos, presidenta de Nordés Club Empresarial
María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia
Susana Pérez, presidenta de Empresarias de Galicia
Carmen Costas, presidenta de Executivas de Galicia
-
19.10 – Charla inspiradora
Xisela Aranda, directora de deportes de la Diputación de Pontevedra
-
19.30 – Entrega de Premios Executivas de Galicia
Categoría individual:
Dora Casal, directora ejecutiva de Roberto Verino
Categoría colectivo:
Mulleres do Seu, asociación que fomenta la visibilidad, el empoderamiento y el desarrollo profesional de las mujeres en el rural
-
20.00 – Cierre
Carmen Costas, presidenta de Executivas de Galicia
-
20.15 – Actuación musical
Intérprete:
Elsa Muñiz, pianista y compositora
-
20.30 – Cóctel y speed mentoring
-
22.00 – Cierre evento