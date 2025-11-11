Santiago acoge el Congreso de Executivas de Galicia: 15 años sembrando referentes femeninos

La jornada reunirá a directivas, empresarias, mentoras y jóvenes profesionales de distintos sectores para debatir sobre innovación, sostenibilidad, bienestar y liderazgo con perspectiva de género

Santiago de Compostela se convertirá el 12 de noviembre en el punto de encuentro del liderazgo femenino gallego. La asociación Executivas de Galicia celebra en el Hostal dos Reis Católicos su Congreso anual, una cita muy especial con la que conmemora quince años impulsando referentes, alianzas y oportunidades para las mujeres del ámbito empresarial y emprendedor.

Bajo el lema “15 anos sementando referentes”, la jornada reunirá a directivas, empresarias, mentoras y jóvenes profesionales de distintos sectores para debatir sobre innovación, sostenibilidad, bienestar y liderazgo con perspectiva de género.

El evento arrancará a las 15:30 horas con la apertura y bienvenida institucional de Carmen Costas, presidenta de Executivas de Galicia. A continuación, la copywriter y storyteller Virginia Romera ofrecerá la ponencia “15 años sembrando 15 referentes”, un repaso a la trayectoria de la entidad y a su papel en la transformación del tejido económico y social gallego.

Uno de los momentos más esperados será la conversación “Juniors para ser Referentes”, que reunirá a Ana Isabel Fernández, Silvia Bello, Mari Carmen López y Mar Vivero, jóvenes profesionales que reflexionarán sobre el relevo generacional y el valor de las mentoras que abren camino.

El programa continuará con varias mesas redondas. La primera, “El valor de las personas y su bienestar”, moderada por María Caeiro Rey (Grupo Caeiro), contará con Rebeca Filgueira (Nauterra), Alejandra Mosteiro (Extend) y Elena Frade (VisualMS), centradas en la gestión del talento y la salud emocional en las empresas.

Después llegará “El valor del rural de Galicia”, con Jesús A. Méndez (Caixa Rural Galega) como moderador y la participación de Juan Carlos Pérez Rodríguez (Aldealista), Isoliña Raña (CLUN y Asociación de Empresarias Rurales) y María Caridad García Busto (Campomayor). Analizarán cómo el liderazgo femenino está transformando el rural gallego a través de la innovación y la sostenibilidad.

Redes, inspiración y reconocimiento al talento

La mesa “Sembrando alianzas para cultivar el futuro” reunirá a referentes de las principales redes empresariales gallegas: Ángeles Ríos (Nordés Club Empresarial), María Borrás (Círculo de Empresarios de Galicia), Susana Pérez (Empresarias de Galicia) y Carmen Costas, con la expresidenta Carla Reyes Uschinsky como moderadora. La charla pondrá en valor la colaboración y las sinergias entre entidades como motor de crecimiento.

La directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra, Xisela Aranda, ofrecerá una ponencia inspiradora que dará paso a la entrega de los Premios Executivas de Galicia 2025.

El galardón individual será para Dora Casal, directora ejecutiva de Roberto Verino, mientras que el premio colectivo reconocerá la labor de Mulleres do Seu, por su trabajo en la visibilidad y el empoderamiento de las mujeres del rural.

La jornada se cerrará con la actuación de la pianista y compositora Elsa Muñiz, seguida de un cóctel y sesiones de speed mentoring para favorecer el networking entre participantes.

Las entradas para asistir al Congreso pueden adquirirse a través de la web de Executivas de Galicia.

Programa