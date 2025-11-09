Por un audiovisual de Galicia más sostenible: "El mayor impacto ambiental es el del transporte"

En series y películas rodadas en Galicia como Rapa, Salta, Fatum o Antes de nós ha trabajado La Tribu Verde. Su área de actividad es la consultoría, concretada en el ámbito de la sostenibilidad. ¿Cómo conseguir que un rodaje, un festival o un evento sean más sostenibles?

Este es el objeto social de esta joven empresa creada hace algo más de un año en Mera, Oleiros (A Coruña). Su trabajo ha sido reconocido con el accésit RSC Vegalsa-Eroski en los Premios AJE Emprende 2025. Ana de Aspe Doldan, que estudió Química e Interpretación, responde a Quincemil.

Además de consultoría, la empresa hace el cálculo de huella de carbono de rodajes y eventos, ofrece formaciones y charlas sobre sostenibilidad audiovisual en centros de FP o escuelas de Imagen y Sonido.

Apelar a la sostenibilidad parece una obligación. ¿Lo es en el ámbito de las producciones audiovisuales y la organización de eventos? ¿Hay sensibilización?

Al haber legislación, empresas y productoras llevan tiempo aplicando criterios de sostenibilidad, cuando desde 2021 se exigen estos criterios para obtener subvenciones públicas del ICAA [Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales]. Las plataformas de streaming, como Netflix o Amazon, también exigen sellos específicos de sostenibilidad desde hace varios años en sus producciones originales.

¿Qué impactos negativos se pueden producir en el ejercicio de las actividades de este sector?

Hay mucho consumo energético, mucho transporte intensivo de personas y maquinaria durante los rodajes, viajes internacionales cuando se trata de coproducciones, se generan residuos por la construcción de decorados...

¿Con qué podemos comparar ese impacto?

Para hacernos una idea aproximada: un largometraje emite unas 48 toneladas de CO₂, más o menos lo mismo que un coche que circulase de la Tierra a la luna. Una serie puede llegar a unas 280 toneladas, cinco viajes de ida y vuelta a la luna.

¿Cómo se deben mitigar o reducir esos impactos?

Por ejemplo, priorizando el tren frente al avión en los desplazamientos. El mayor impacto ambiental es el del transporte, supone un 60% del impacto general que se produce en un rodaje. Se apuesta por utilizar vehículos híbridos, algo poco común en Galicia.

Para ahorrar consumo energético evitamos el uso de generadores diésel y cuando se rueda en interior tratamos de que haya conexión a la red eléctrica o se usen generadores eléctricos.

Y frente a la generación de residuos priorizamos la reutilización de materiales de otras producciones, algo que generalmente ya se hace, o alquilar en lugar de comprar.

¿Todos estos impactos ya están diagnosticados cuando se empieza una producción?

Es algo transversal. No llegamos desde fuera y decimos: hay que actuar así. No. Una vez leído el guion, al que tenemos acceso, se diagnostican esos impactos y te reúnes con los equipos para, entre todos, decidir qué medidas se van a aplicar para reducir ese impacto.

Indicativo de sostenibilidad durante un rodaje con participación de La Tribu Verde. Cedida

¿En qué fase empieza a actuar La Tribu Verde?

Somos una consultora de sostenibilidad para la industria audiovisual. Entramos ya en la preproducción, que es cuando se escogen los alojamientos, las localizaciones, los desplazamientos, el cátering y otros proveedores. Se hace una consultoría de cada rodaje específico y cada rodaje es un mundo.

¿Quiénes son sus clientes?

Productoras audiovisuales, plataformas de streaming, promotores de eventos y empresas de otros sectores que hacen vídeos o sesiones de fotos para e-commerce, publicidad o redes.

¿En qué momento reciente aparecen consultoras de sostenibilidad como la suya?

El ICAA, que depende del Ministerio de Cultura, incluyó criterios de sostenibilidad tras la pandemia para poder acceder a subvenciones de fondos Next Generation. Entonces las productoras se preguntaron: ¿tengo que hacer cálculos de la huella de carbono y un plan de sostenibilidad? Ahí surgieron consultoras específicas, en 2021.

La Tribu Verde surgió más tarde, hace algo más de un año, con productoras locales como Portocabo, Vaca Films, Nostromo, Zenit. Queremos poner nuestro foco en Galicia porque en Madrid hay más consultoras.

¿Qué supone para una empresa joven como la suya el premio AJE Emprende?

Es un reconocimiento a la sostenibilidad que visualiza nuestro trabajo y nos motiva para crecer, porque emprender no es fácil.

¿En qué están ocupadas ahora?

Estamos trabajando en dos producciones gallegas en Vigo y A Coruña, con una persona en cada una. Raquel Seijas se encarga del área de márketing.

Y la empresa ha sido seleccionada por la aceleradora BF ClimaTech para ayudarnos a desarrollar una herramienta digital para medir el impacto ambiental de las producciones. Ahora mismo estamos buscando financiación para seguir avanzando con ese software y poder lanzarlo en los próximos meses.