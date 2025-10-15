Roberto Cibeira toma el mando de las sociedades de patrimonio de Amancio Ortega

Tras acceder al consejo de administración hace varios meses, Roberto Cibeira da un paso más en la estructura del grupo Inditex y se convierte en uno de los hombres más influyentes en el entorno de Amancio Ortega.

Tras la salida de José Arnau, que se jubiló tras ejercer como hombre de confianza del fundador del imperio, Cibeira es el elegido para ejercer su rol y el propio Boletín Oficial del Registro Mercantil ya registra que asume el control de las sociedades principales del grupo Pontegadea, el holding a través del cual gestiona sus activos financieros e inmobiliarios.

En concreto, son diez las sociedades donde se recoge este cambio. En Pontegadea Inversiones, Cibeira asume el papel de consejero delegado y vicepresidente segundo. También se registran nombramientos en Pontegadea GB 2000, Partler 2006 y Partler Participaciones.

Con respecto a las empresas que gestionan los activos inmobiliarios de Amancio Ortega, el Boletín también recoge nombramientos en Pontegadea Inmobiliaria y Sobrado Forestal.

Tras su llegada en 2003 al grupo Pontegadea, Roberto Cibeira asume ahora un papel muy relevante en su gestión diaria. El holding controla, por ejemplo, el 60% de las acciones de Inditex y se divide en tres grandes sociedades: Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2000.