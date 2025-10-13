Vuelve a Galicia 100 Consejos Santander el 19 de noviembre: primeros detalles de la edición 2025

Este encuentro empresarial de referencia reúne a 10 ponentes que harán reflexiones sobre el mundo económico durante 20 minutos a lo largo de toda una mañana

Santiago de Compostela volverá a acoger en noviembre uno de los eventos empresariales más relevantes de Galicia. 100 Consejos Santander tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre, de nuevo en el Palacio de Congresos de la capital gallega, con el objetivo de ser un año más el punto de encuentro del tejido empresarial gallego.

El evento, organizado por la consultora de formación Libredón y con su presidente, Joaquín Dosil, como cara visible, reúne a 10 ponentes de referencia y consiste en charlas de 20 minutos con cada uno de ellos. De estos 10 encuentros surgen alrededor de 100 consejos sobre el estado actual de la economía y política gallega, nacional e internacional.

Una undécima edición por desvelar

De la edición 2025 de 100 Consejos se conoce su fecha, el 19 de noviembre por la mañana, y también que contará con Terio Carrera como presentador, un fijo en las 11 convocatorias hasta el momento. Los ponentes serán anunciados a lo largo de las próximas semanas.

En el año 2024, participaron empresarios y ejecutivos de la talla de Roberto Tojeiro, presidente de Gadisa, Maite Valiño, presidenta de Grupo Atlante, o Beatriz Corredor, presidenta de Redeia. Además, contó con la presencia de emprendedores jóvenes como Águeda Ubeira de Vanetta Food o Emilio Froján de Velca. El evento tuvo a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en la apertura, y al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en el cierre.

Además del Banco Santander como patrocinador principal, la edición 2025 cuenta con apoyos como Orona, Darlim, Adecco, GSI, Internaco, Suevia o Grupo Eulen, entre otros.