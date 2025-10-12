Adiós al papel en las facturas: así se adaptarán en Galicia las empresas y los autónomos

El papel seguirá resistiendo al ebook: las editoriales y las librerías no dejarán de publicar y vender libros y revistas, pero en otros ámbitos el papel será cosa de otro tiempo, como por ejemplo con la implantación de la facturación electrónica.

A partir del 1 de enero de 2026 las empresas tendrán que remitir sus facturas a Hacienda de manera instantánea a través de un sistema de facturación electrónica verificable llamado VeriFactu, según regula un Real Decreto de este año que desarrolla la ley de 2021 para prevenir y combatir el fraude fiscal.

Los autónomos empezarán a seguir el mismo procedimiento desde el próximo 1 de julio. Con esta novedad, el Estado pretende luchar contra la morosidad en las relaciones comerciales y aumentar la transparencia en las operaciones.

Este nuevo modelo de facturación tiene los mismos efectos legales que una factura registrada en papel convencional. Presenta matices y suscita algunas dudas que en los últimos meses está aclarando en A Coruña el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, así como la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA Galicia.

La compatibilidad de los programas de facturación homologados, las obligaciones que conlleva VeriFactu o la adaptación tecnológica al nuevo proceso son las principales incertidumbres que trasladan los profesionales a los colectivos ante un escenario "complicado y arduo al que no queda más remedio que acostumbrarse".

"Ya no competimos con los locales o las empresas de al lado, sino a nivel internacional y global, con ventas online, y unos se comen al negocio que tienen más próximo. Hay que actualizarse", expone el presidente de ATA, Rafael Granados.

Tramitación: VeriFactu y los programas

La Ley de Creación y Crecimiento de Empresa de 2022 obliga a que "todas las empresas y autónomos deben expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otras empresas y autónomos".

Hasta ahora la facturación electrónica era obligatoria solo cuando el destinatario era una administración pública; para el resto de gestiones se podía utilizar el sistema tradicional de facturación en papel. Se calcula que solo un 15% de los autónomos usan la facturación electrónica.

Las dudas de los trabajadores por cuenta propia apuntan en más de una dirección. Por ejemplo, cómo aportar las facturas generadas por programas distintos al VeriFactu asociado a la Agencia Tributaria en caso de una revisión o inspección de facturas.

"¿Cómo va a aplicar esto cada uno de los autónomos? Dependerá de su sector, del número de trabajadores, de la localidad y de los sistemas electrónicos utilizados hasta el momento", se pregunta y responde el presidente de ATA Galicia.

En este aspecto incide el Colegio de Gestores Administrativos. "Verifactu no es factura electrónica, y la factura electrónica aún no ha entrado en vigor para la mayoría de las empresas y profesionales", asegura la entidad.

"A diferencia de la factura electrónica", explica el colegio, "Verifactu no exige emitir ni enviar facturas en formato digital a los clientes, y no implica necesariamente el envío automático de los datos a la Agencia Tributaria. El contribuyente podrá elegir entre dos opciones: el modo Verifactu, que remite los datos en tiempo real a la Agencia Tributaria; y el modo no Verifactu, que conserva los registros de forma segura y verificable, listos para ser requeridos por la Administración".

En síntesis, "Verifactu regula cómo deben generarse y verificarse las facturas, mientras que la factura electrónica regulará cómo se enviarán e intercambiarán esas facturas entre empresas", concluye el colegio.

Aprendizaje digital

"Cualquier proceso de adaptación genera incertidumbre y requiere tiempo, y creo que algunos autónomos lo pasarán mal al principio. Porque no tienen sus sistemas acoplados y porque también es un nuevo gasto que asume cada uno", opina el presidente de ATA.

Otro inconveniente "indudable" es la falta de conocimientos o habilidades tecnológicas que pueden tener algunos autónomos, sobre todo quienes aún hacen facturas en impresos o a mano.

"Estamos en la época de la digitalización, no hay duda. Pero en Galicia tenemos una edad media en el colectivo de autónomos de 55 años, muy alta y menos familiarizada con la tecnología. En los últimos diez años el número de autónomos con más de 65 años aumentó un 122% y el de menores de 45 años se redujo un 25%", expone Rafael Granados.

"Sin alarmismos"

¿Evitará la facturación electrónica los fraudes fiscales que persigue? "El tiempo lo dirá", cree Granados. “Las obligaciones fiscales las tenemos todos, presentar cuentas y declaraciones de impuestos. Hay una percepción de que al autónomo se le considera ya culpable de defraudar: es una carga irreal que siempre hemos tenido encima. ¿Por qué? Seguimos todos los sistemas y procesos, que cada vez son más y nos controlan más".

"Como gestores administrativos, nuestro compromiso es acompañar a empresas y profesionales en este proceso de transición en la facturación, ofreciendo seguridad, claridad y asesoramiento especializado", proclama el colegio del sector en Galicia.

"El avance hacia una fiscalidad digital debe hacerse con información rigurosa, sin alarmismos y con plena confianza en los profesionales que guían este cambio".