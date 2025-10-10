El talento emprendedor brilla en la XXVI edición del Premio Emprende AJE Coruña

El Club Cámara Noroeste se vistió de gala esta tarde para acoger la XXVI edición del Premio Emprende AJE Coruña, un reconocimiento al talento, la innovación y la capacidad de liderazgo del tejido emprendedor de la provincia.

Organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios y Empresarias de la Provincia de A Coruña (AJE Coruña), el certamen volvió a reunir a representantes del mundo empresarial, institucional y académico en una cita que se ha consolidado como referente en el ecosistema emprendedor gallego.

En esta edición, el Premio Iniciativa Empresarial 2025 fue para Metlabs, la compañía fundada por Pablo Gómez González, con sede en A Coruña y especializada en el desarrollo blockchain y la tokenización de activos reales. Con un equipo de más de 15 profesionales, Metlabs impulsa soluciones tecnológicas para empresas en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.

Por su parte, el Premio Iniciativa Emprendedora 2025 recayó en Chichalovers, la marca gastronómica creada por Graciela Castro Bea, que ha reinventado el chicharrón tradicional gallego en clave moderna. Su propuesta apuesta por una cadena corta, sostenible y con identidad propia, llevando “el auténtico sabor de la aldea en un bocado”.

Además, se otorgaron tres accésits especiales que reconocen la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo. El Accésit RSC Vegalsa-Eroski fue para La Tribu Verde, de Ana de Aspe Doldan, por su impulso a la sostenibilidad en la cultura gallega a través de planes verdes para rodajes, festivales y eventos, además del desarrollo de un software de medición ambiental y proyectos de reforestación autóctona.

El Accésit Innovación Nordés Club Empresarial recayó en Zebra Brain, liderada por Rocío Vega Martínez, una boutique que combina estrategia, procesos e inteligencia artificial mediante soluciones como Lira, agente de IA para monitorizar rendimiento y bienestar; Form4, consultoría organizativa con integración de IA; y Punto+, un servicio premium de resolución científica de retos empresariales.

Finalmente, el Accésit de Creación de Empleo fue para Auxua, dirigida por Germán Alexander Herretes Balsa, una empresa del sector de la construcción y reformas que apuesta por la planificación real, el trato directo y el cumplimiento de compromisos, haciendo del proceso una experiencia sencilla y de confianza para sus clientes.

Reconocimiento a una trayectoria: Javier Corrochano, Padrino de Honor 2025

La gala también rindió homenaje al empresario Javier Corrochano, reconocido como Padrino de Honor 2025 por su dilatada trayectoria en el sector hostelero y su visión estratégica.

Corrochano ha estado al frente de proyectos emblemáticos como O Tío Xan, Fire Capitano, Brasa de Beche o Bares y Estrellas, además de liderar la consultora gastronómica Spoom y la agencia de marketing Iuni. Desde AJE destacaron su "forma de entender la estrategia empresarial basada en la innovación, la coherencia de marca y la creación de proyectos con identidad propia".

Un referente del emprendimiento gallego

Con 26 ediciones celebradas, el Premio Emprende AJE Coruña se mantiene como uno de los galardones más prestigiosos del ámbito empresarial gallego, impulsando el talento joven, la innovación y la generación de empleo en la provincia.

El acto contó con la participación de Pablo Fernández López, secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais de la Xunta de Galicia; Luciano Covelo, presidente de AJE Galicia; Eva Rosende Castro, presidenta de AJE Coruña; Rosa Ana García López, diputada provincial de Industria, Empresa, Medio Ambiente, Empleo y Política Demográfica de la Diputación da Coruña; y Diana Sobral Cabanas, concejala de Empleo, Comercio y Mercados del Concello da Coruña.

El evento contó con el patrocinio principal de Vegalsa, Nordés Club Empresarial, EF Business School, Plaza Hotel & Spa, 3DVR, Club Cámara, Coca-Cola, Estrella Galicia, El Ideal Gallego, Quincemil, Eventos Alborada, Human Intelligence Hub (HI) y la Fundación Ronsel, que celebra su 25º aniversario. También colaboraron AJE Galicia, la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña, el Concello da Coruña, la CEC, la Universidade da Coruña y firmas como Altavela, Atlántico Abogados, Alcázar Patentes e Marcas y Solórzano & de Avilés.

La gala concluyó con una foto de familia de premiados, autoridades y patrocinadores, seguida de un cóctel networking en el propio Club Cámara Noroeste, que sirvió como punto de encuentro entre jóvenes empresarios, inversores y representantes institucionales.