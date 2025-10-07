El programa Alimentes de Gadis regresa a las aulas de Galicia para promover un consumo responsable

El programa educativo Alimentes de Gadis regresa a las aulas. Esta iniciativa consolidada busca, cada curso, fomentar el consumo responsable y la alimentación saludable a través de diversos contenidos que este año ha ampliado para abarcar más conceptos e incorporar nuevas experiencias.

Educación sobre nutrición; consumo responsable y consciente para evitar el desperdicio alimentario, el valor del desarrollo sostenible a través de la producción local y de proximidad; y el cuidado del medioambiente son algunos de los temas que la empresa trata con los más pequeños.

"Nuestro objetivo es apoyar a las familias y a la comunidad educativa para que los niños y niñas de hoy, que son los adultos del mañana, aprendan a comer bien y que, poco a poco, empiecen a ser conscientes de la responsabilidad que tienen al elegir los alimentos, tanto para su salud como para la del planeta. Creemos que la semilla del cambio se planta durante la infancia", explican fuentes de Gadis.

Los contenidos de Alimentes han sido desarrollados por profesionales y están dirigidos al alumnado de la 2ª etapa de Educación Infantil y de Educación Primaria de Galicia y Castilla y León. Todos ellos, además, están adaptados a los currículos oficiales en las asignaturas de Ciencias Naturales, Sociales y Educación Física.

Así es el programa Alimentes este curso

La segunda parte del programa incluye visitas presenciales a los Supermercados Gadis para que los alumnos puedan ver de cerca las diferentes secciones, especialmente las de producto fresco, más sostenibles y saludables. La plataforma de los docentes ya ofrece la posibilidad de gestionar estas visitas en el calendario digital.



El programa de Responsabilidad Corporativa de Gadis, por otro lado, recoge como prioritario fomentar la inclusión y atender las diversas capacidades, por lo que Alimentes ha incorporado y adaptado contenidos para favorecer la accesibilidad a todos los niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales.

Gadis, además, busca conectar con los estudiantes a través del entorno digital para la primera fase del programa: podrán seguir la cadena de alimentos de forma virtual desde el origen, visitando una lonja, un huerto o una explotación ganadera; el almacén donde se guardan los productos y las diferentes secciones de los supermercados.

El foco se pone también en el cuidado del medioambiente, para que los niños y niñas aprendan, de forma sencilla y práctica, cómo evitar el desperdicio alimentario y por qué es importante cuidar los recursos naturales y proteger el planeta.

Otra de las novedades de Alimentes es una unidad didáctica sobre el compostaje, muy experiencial para que los estudiantes exploren sus propias habilidades si lo llevan a cabo. En total, son 14 unidades con textos, vídeos, fichas interactivas y juegos para impulsar un aprendizaje divertido.

Se incluye también la del Plato Alimentes, en la que se explican las porciones y categorías adecuadas de los alimentos que hay que introducir en los menús equilibrados según la recomendación del Plato de Harvard.