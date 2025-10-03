Zara cierra temporalmente su tienda de Juan Flórez en A Coruña: reabre el 6 de octubre

La tienda de Zara en Juan Flórez no ha abierto sus puertas este viernes. Una circunstancia que, sin embargo, será temporal: el local reabrirá sus puertas el próximo lunes 6 de octubre, día en el que la empresa tiene previsto lanzar una colección especial y exclusiva por el 50 aniversario de la firma con creadores de renombre.

El primer establecimiento de la multinacional en A Coruña, que este 2025 celebra su 50 aniversario, ya fue objeto de una remodelación la pasada primavera. Una cafetería, una boutique de revistas publicadas desde mayo de 1975 y una colección especial conformaron las sorpresas que Inditex había preparado para sus clientes.

El local, cerrado este viernes, reabrirá de nuevo el próximo lunes. Una jornada señalada en el calendario para la firma, que presentará una colección especial por su 50 aniversario, 'Zara Creators', para la que ha contado con artistas como Rosalía, Pedro Almodóvar, Robbie Williams y Naomi Campbell, que han diseñado su propia prenda de ropa, accesorios o muebles.

Zara ha preparado diversas acciones este año para conmemorar su 50 aniversario: de la remodelación de la tienda de Juan Flórez, que incluyó un emotivo mensaje para sus clientes, al espectáculo que ha preparado en la Cúpula de San Pedro y que compagina con conciertos tan especiales como el ya celebrado de Luz Casal o el próximo, con Patti Smith.