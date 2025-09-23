ABANCA y la CEG movilizan 650 millones para mejorar la competitividad de las empresas gallegas

ABANCA y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) dan un nuevo paso en su compromiso conjunto con la actividad empresarial de la comunidad. Y lo hacen con la firma de un convenio de colaboración que busca dar respuestas a los principales desafíos de empresas, pymes y autónomos, a través de una línea de crédito extraordinario de hasta 650 millones de euros.

El nuevo texto fue rubricado esta mañana en la sede de la Confederación de Empresarios de Galicia en Santiago y participaron el director general Comercial de ABANCA, Gabriel González Eiroa, y el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites. Tras la firma, los dos representantes pulsaron la actualidad de las empresas gallegas y acordaron abordar los nuevos desafíos del colectivo.

Las empresas asociadas a la CEG podrán acceder a esta línea de financiación multidestino en condiciones preferentes. Esta propuesta extraordinaria de crédito pretende acompañar las necesidades del segmento y financiar las inversiones necesarias para abordar sus principales retos. El banco y la confederación han identificado entre los posibles destinos la adopción de energías más sostenibles, el impulso a la internacionalización, la integración de la inteligencia artificial, la implantación de procesos automatizados y robotizados o la mejora competitiva en general.

Toda esta inversión crediticia será canalizada a través de la oferta de productos y servicios del banco, que incluye soluciones adaptadas a las necesidades de las empresas. Para ello, el banco cuenta con gestores altamente cualificados para atender las necesidades de empresas, pymes y autónomos y con la red de oficinas más capilar de Galicia, donde además es la única entidad en 175 municipios.

"ABANCA es un aliado para las empresas que quieren poner en marcha sus proyectos. En la última década, el 70% de las concesiones de crédito del banco han sido a empresas, con un incremento del 6% frente al sector, que ha reducido la financiación en un 5%. Lejos de agotarse este esfuerzo, en los primeros seis meses de 2025 hemos formalizado nuevas operaciones de financiación con empresas por importe de 7.314 millones de euros, más del doble que en el mismo periodo del año anterior. Un total de 15.000 pymes y autónomos han recibido financiación para desarrollar su negocio. Este acuerdo con la CEG, sin duda, nos va a ayudar a poner todo nuestro conocimiento al servicio de las empresas gallegas", explica Gabriel González Eiroa, director general Comercial de ABANCA.

Por su parte, Juan Manuel Vieites, ha insistido en que "este convenio es una excelente oportunidad para las empresas gallegas interesadas en adoptar tecnologías renovables y eficientes. Facilita el acceso al crédito, permitiendo la implementación de proyectos que reducen costes operativos a largo plazo y mejoran la sostenibilidad ambiental. ABANCA demuestra con este acuerdo su compromiso con la transición hacia una economía más verde al apoyar financieramente iniciativas que promueven energías limpias, inteligencia artificial y procesos innovadores".

Además, ha añadido que "las empresas que participen pueden reforzar su imagen pública, demostrando responsabilidad ambiental y su implicación en la lucha contra el cambio climático. Este tipo de convenios, que amplían y consolidan la relación histórica entre ABANCA y la CEG, fomentan la innovación en el tejido empresarial gallego y sirven de referencia para otras entidades. Con esta colaboración, se genera un impacto positivo que trasciende lo económico y alcanza a toda la sociedad gallega".

La firma de este acuerdo también ha permitido estrechar la colaboración de las dos entidades en materia de formación y divulgación, para promover la realización de actividades que impulsen el desarrollo y fortalecimiento del tejido empresarial gallego, especialmente iniciativas orientadas a abordar temas de mayor relevancia y actualidad para las empresas, al desarrollo de actividades que promuevan la cooperación y la cohesión empresarial, así como el intercambio de conocimiento, buenas prácticas y la búsqueda de soluciones a los desafíos que la competitividad requiere.

Para ello, ABANCA y la CEG se fijan como objetivo desarrollar un calendario de eventos comprometidos con el progreso de Galicia y que estén abiertos a la sociedad. A falta de cerrar el calendario completo, colaborarán en encuentros empresariales, jornadas, seminarios, premios o coloquios, entre otros, con temáticas tan diversas como la economía, la sostenibilidad, la transición energética o el desarrollo de infraestructuras, entre otros.