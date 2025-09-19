Apecco reúne en A Coruña a instituciones y empresas en su V Encuentro Anual

En el acto, la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña hizo entrega de las insignias conmemorativas a tres empresas que cumplen 25 años en la asociación

La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (APECCO) celebró este jueves una jornada doble en la ciudad: la Asamblea General Ordinaria y su V Encuentro Anual de Asociados.

Durante la Asamblea, presidida por Diego Vázquez Reino, se hizo balance del último ejercicio, se aprobaron las cuentas de 2025 y se pusieron sobre la mesa los grandes retos del sector: sostenibilidad, digitalización, industrialización y formación.

La jornada terminó en el restaurante Árbore da Veira con un cóctel en el que se entregaron insignias conmemorativas a tres empresas que cumplen 25 años en la asociación: Placas Norte, Probisa y Sondeos del Norte.

La consellería de Vivenda e Infraestructuras, Martínez Allegue, con el representante de Placas Nortes e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña

Gran representación institucional

Este acto reunió a representantes de las principales instituciones gallegas, entre ellos la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, acompañada de los concejales José Manuel Lage Tuñas, Nereida Canosa y Noemí Díaz. De la Corporación coruñesa asistieron también Miguel Lorenzo del PP, líder de la oposición, y el portavoz del BNG, Francisco Jorquera.

Por parte de la Diputación de A Coruña asistió su vicepresidente, Xosé Regueira, mientras que el Gobierno de España estuvo también a través de su flamante subdelegado en la provincia de A Coruña, Julio Abalde.

La Xunta de Galicia estuvo representada notablemente con los conselleiros Diego Calvo, María Martínez Allegue y Ángeles Vázquez, además de por las delegadas territoriales del gobierno autonómico en A Coruña y Ferrol, Belén Docampo y Martina Aneiros.

Estuvo también la presidenta de Nordés Club Empresarial, Ángeles Ríos, el presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla, y el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, además de una notable representación de los constructores de la provincia.

De cara al futuro, APECCO ya prepara una cita muy especial: su 50 aniversario en 2027, con el compromiso de seguir siendo un referente en el sector de la construcción gallega.