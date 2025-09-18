Así es Rivera Reposada, la nueva cerveza de Estrella Galicia que hace un homenaje a su legado

Hijos de Rivera, la empresa de Estrella Galicia, ha lanzado Rivera Reposada, una nueva cerveza que pone en valor el legado de la familia que ha liderado el proyecto empresarial a lo largo de generaciones. Este nuevo producto, señala la compañía, materializa en una receta única el saber hacer cervecero atesorado durante casi 120 años.

Rivera Reposada completa la gama de cervezas de la compañía con un producto cocinado a fuego lento, en línea con la filosofía de la casa, con un largo proceso de elaboración, "fermentación a su ritmo y maduración paciente" antes de llegar a las manos del consumidor.

El resultado de esta combinación de tiempo, mimo, maltas Pilsen y lúpulo Sladek es Rivera Reposada. Llena de matices y con mucho carácter, esta cerveza se caracteriza por ser fácil de beber tener una imagen cuidada hasta el último detalle en una botella exclusiva.

"Rivera Reposada se dirige a un consumidor que aprecia experiencias cerveceras de calidad, que valora la autenticidad y la diferenciación y está abierto a probar nuevas recetas con personalidad propia", explica la compañía en un comunicado.

El presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, señala la importancia emocional de este lanzamiento, un homenaje al legado de la familia Rivera y "a la pasión cervecera que atesoramos" desde hace más de un siglo, así como a la tradición y al saber hacer que han custodiado generación tras generación.

"A las puertas de nuestro 120 aniversario, en 2026, Rivera Reposada es un homenaje para entender que un legado no solo se hereda, sino que se construye cada día, con ambición, con exigencia, con ganas de romper moldes y, sobre todo, con calidad y paciencia exquisitas", concluye Ignacio Rivera.