Pesar en Galicia por el fallecimiento del empresario José María Castellano

El fallecimiento de José María Castellano en Madrid en las últimas horas ha provocado la reacción de sus conocidos y allegados, así como algunas de las empresas en las que desarrolló su trayectoria profesional.

Una de ellas ha sido Amancio Ortega, quien lo ha definido como "una figura esencial en la historia de Inditex y, por encima de todo, una gran persona". El fundador de la compañía gallega ha lamentado el fallecimiento de Castellano y ha enviado sus concolencias a la familia del coruñés.

"Su marcha representa también una gran pérdida para el mundo empresarial de Galicia y de España, en el que José María siempre destacó por su brillantez, profesionalidad y compromiso personal", asegura Ortega, que añade: "Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía"

Greenalia le recuerda con "un espíritu de lucha incansable"

Greenalia, empresa de la que poseía el 6% a través de Alazady España, ha querido mostrar su "profundo pesar por todo el equipo de Greenalia".

"En nombre de todo el equipo, trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, amistades y allegados, acompañándoles en este doloroso momento", recuerdan.

"Durante el tiempo que compartimos con él, José María nos transmitió los valores que hoy acompañan a nuestra empresa: humildad, organización, constancia, esfuerzo y un gran sentido común", amplían.

La empresa cierra su comunicado reconociendo que "estamos profundamente agradecidos a José María por haber formado parte de Greenalia durante todos estos años. Su espíritu de lucha incansable siempre permanecerá con nosotros".

Reacciones políticas

El grupo municipal en A Coruña del Partido Popular se manifestó ya a primera hora mostrando su "más sentido pésame a la familia, amigos y conocidos".

"Nos dejó con la misma discreción con que vivió. Descanse en paz", manifiestan en su mensaje en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Otro político gallego como José Blanco, en su momento secretario de organización del PSOE, también se ha acordado de la figura del empresario.

"Excelente profesional y gran persona", publicó también en su perfil en esta red social.

La Cámara de Comercio de A Coruña también recuerda su figura

El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, ha manifestado también el "más profundo pesar, y el de todos los integrantes de esta Cámara de Comercio, por el fallecimiento de José María Castellano, al que podemos considerar, sin lugar a dudas, una figura clave para el desarrollo económico y empresarial de Galicia en las últimas décadas".

Couceiro ha recordado su paso por diferentes empresas: "Primero como consejero delegado de Inditex y después con su implicación en muchos otros proyectos empresariales, en los que pudo dejar su impronta. A todo ello, hay que sumar su vocación docente, que desarrolló magistralmente como profesor universitario, enriqueciéndose ambas facetas entre sí".

"José María Castellano fue un hombre inteligente, serio, austero y trabajador, un claro ejemplo de que el esfuerzo y el compromiso son las claves para llegar a la cima. En definitiva, perdemos a una gran persona y a un gran referente del mundo empresarial", concluye.